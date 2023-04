Preket Efi/ Kush i shkroi letër banores së Big Brother që e bëri të përlotet?!

Efi Dhedhes mori mbrëmë një letër nga Erida, një zonjë që ajo i ka shkuar në ndihmë kur ajo pasur nevojë.









Efi tha se Erida i shkroi para disa kohësh në “Instragram” dhe i kërkoi ndihmë. Ajo se bashkë me Mikela Pupën dhe mikun e saj, Xhoin, shkuan në familjen e Eridës dhe e ndihmoi me disa gjëra, për të cilat Erida kishte nevojë.

Top Channel udhëtoi në familjen e Eridës dhe përmes një pamje filmike tregoi atë dhe familjen e saj. Efi tha se është e lumtur pafund që Top Channel u shkoi në ndihmë atyre. Ajo shtoi se është mirënjohëse.

Erida bashkë me vajzën e saj të vogël surprizuan Efin dhe i uruan asaj fitoren. Ajo i dhuroi Efit dy palë këpucë dhe i dha lajmin e mirë se po pret një fëmijë. Erida u shpreh se nëse do ketë një vajzë, do ia vëre emrin Efi.

