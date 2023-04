Rama kërkon votën e qytetarëve të Shkodrës: Kemi gati projektin e madh të transformimit të hyrjes së qytetit

Nga Shkodra, Edi Rama tha se tashmë është gati projekti i madh të transformimit të hyrjes së qytetit. Kreu i qeverisë u shpreh se ky projekt do t’i japë Shkodrës dimension ndryshe njësoj si me Vlorën.









“Pse e duan Bashkinë prapë, për të bërë gati ato autobusët e për t’i sjellë në Tiranë që të thonë ‘Rama ik’? Duam të bëjmë projektin e madh të hyrjes së Shkodrës. Nëse e transformojmë hyrjen e Shkodrës, i japim qytetit tjetër dimension.

Shihni çfarë i ka bërë Vlorës transformimi i vijës bregdetare dhe si është rritur vlera e pronës e sa më tepër vlejnë shtëpitë e njerëzve dhe sa turistë vijnë. Shkodrës i duhet ndriçim në të gjitha rrugët kur vajzat të kthehen natën në shtëpi, të mos i hajë ujku në rrugë e prindërit të rijnë me merak.

Jam i bindur që do të bëjë edhe strehë për qentë se ky që keni ju premton që do i fusë në strehë se janë rrugëve. Harrojeni. Qentë do shtohen rrugëve nëse nuk do të ndërrohet drejtimi. Nuk është problemi i një njeriu, është problem kulturor, mentaliteti dhe fatkeqësisht kjo është kultura e një mentaliteti politik. Sidoqoftë ka edhe më keq”, tha ai.