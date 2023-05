 “E ndalim Teutën”, Hila: Goli për tifozët, yllin e tretë e vendosim në derbi

Ardit Hila shënoi ndoshta golin që mund t’i sjellë ka mpionatin Tiranës, për më tepër edhe në derbi me Partizanin. Mesfushori është ndër ata që e ka provuar se çdo të thotë të fitosh një titull në derbi, atëherë me Partizanin përkundrejt Tiranës.









Në intervistën për “Panorama Sport” pas ndeshjes, elbasanasi shpreson që ta përsërisë një gjë të tillë edhe me bardheblutë. Sipas tij, Tirana është ekipi më i madh që ka luajtur ndonjëherë, ndaj e konsideron si një privilegj që është pjesë e saj. Ai kërkon fitoren edhe në kampionat me Teutën dhe shkuarjen në finalen e Kupës.

Shënuat një gol me vlerë tri pikë, si ndiheni?

Jam shumë i lumtur normalisht. E dinim shumë mirë se me ekipe të vogla, që janë nga fundi, fitohet kampionati. E rëndësishme ishte që morëm tri pikët dhe tani duhet të vazhdojmë të shohim për ndeshjen e radhës me Teutën, të marrim tri pikët e radhës dhe të shkojmë të qetë në derbi. Ky gol është për të gjithë tifozët e Tiranës, që mezi e presin yllin e tretë. I vlerësoj shumë fjalët e trajnerit Shehi, mundohem të jap gjithmonë maksimumin sa herë më thërret trajneri.

Kështu si po shkojnë gjërat titulli mund të vendoset edhe në derbi. E shpresoni?

Të them të drejtën ëndrra e çdo tifozi të Tiranës është që titullin ta fitojë në derbi. Unë e kam përjetuar njëherë me Partizanin dhe e di se çfarë do të thotë ta fitosh titullin në derbi. Do të ishte një kënaqësi e dyfishtë.

VLADIMIR MEMA-PANORAMASPORT.AL