A kanë kamera të fshehura hotelet? Mënyra për të bërë verifikimet tuaja

Dhomat e hotelit synohen të jenë vende private. Ideja se dikush mund t’ju shikojë është shqetësuese.









Siç mund të supozoni, ka ligje që rrethojnë përdorimin e pajisjeve të fshehta të regjistrimit në zona private. Në Shtetet e Bashkuara, nuk është e ligjshme regjistrimi i klientëve të hotelit në hapësirat e tyre private pa pëlqimin e tyre. Kjo përfshin jo vetëm regjistrimin e videos, por edhe regjistrimin audio.

Politikat e kamerave të sigurisë së hotelit

Në shumicën e hoteleve (madje edhe ato shumë të vogla), kamerat e sigurisë janë një pajisje normale në zonat e përbashkëta. Kjo përfshin tavolinën e regjistrimit dhe korridoret, si dhe zonat e ngrënies, parkimit dhe notit.

Këto kamera vëzhgimi janë atje për siguri dhe për të ndihmuar në ruajtjen e sigurisë së stafit të hotelit dhe mysafirëve.

Për më tepër, këto kamera nuk janë të fshehura.

Hidhini një sy herës tjetër që do të shkoni në hotel dhe do të jeni në gjendje të gjeni një kamerë sigurie të trajnuar në tavolinën e pritjes.

Sigurimi i hotelit ose zbatimi i ligjit duhet të rishikojnë pamjet e kamerave në rast emergjence ose krimi. Hyrja dhe dalja nga hoteli duhet gjithashtu të monitorohet për t’u siguruar që të jenë të pranishëm vetëm mysafirët dhe stafi i hotelit.

Politikat e kamerës për qiratë e pushimeve dhe shtëpitë e korporatave

Në rastin e rezidencave private që përdoren si shtëpi pushimi me qira, si Airbnb, aktualisht nuk ka ligje të tilla në fuqi. Megjithatë, regjistrimi i të ftuarve pa dijeninë e tyre është 100% kundër politikës së Airbnb.

Pritësit që shkelin këtë politikë përballen me gjoba të mëdha dhe hetim të mundshëm penal, si dhe heqje të menjëhershme nga platforma.

Pronarët e Airbnb lejohen të vendosin kamera në zona të përbashkëta, si kuzhina ose dhoma e ndenjes, por atyre u kërkohet të informojnë mysafirët se ka një aparat fotografik.

Vrbo nuk lejon asnjë lloj survejimi brenda shtëpisë, por e lejon atë jashtë shtëpisë.

Vrbo përcakton se në rastet kur një pajisje inteligjente (si një televizor inteligjent) mund të jetë e pajisur me një aparat fotografik, ajo duhet të zbulohet. Pritësit që shkelin këtë politikë duhet të japin një rimbursim të plotë të qëndrimit të mysafirit.

Kompanitë e tjera me qira për pushime dhe korporata do të kenë politika të ndryshme. Sigurohuni që të kontrolloni dokumentet tuaja të qirasë përpara se të rezervoni qëndrimin tuaj.

Kur mund të ketë kamera në dhomën tuaj të hotelit

Edhe pse është kundër ligjit, aktorët e këqij ndonjëherë lënë pas kamera të fshehta në dhomat e hotelit pa dijeninë e hotelit.

Ekziston gjithmonë një shans, sado i vogël, që dikush të ketë fshehur një kamerë aq mirë sa stafi i hotelit të mos e zbulojë atë kur pastron dhomën midis mysafirëve.

Si i ruajnë hotelet mysafirët nga sytë e prirur

Siguria dhe privatësia e mysafirëve duhet të jetë gjithmonë prioriteti numër një i një hoteli.

Kjo është arsyeja pse dhomat kontrollohen në mënyrë rutinore ndërmjet mysafirëve për sende që nuk i përkasin ose mund të përbëjnë një kërcënim për mysafirët e ardhshëm. Kryerja e një kontrolli fizik të dhomës gjatë pastrimit e pastron atë nga çdo send i papritur ose i dyshimtë.

Hotelet pengojnë përpjekjet e spiunëve të mundshëm duke inspektuar rregullisht detektorët e tymit dhe pajisjet e tjera të dhomave për shenja ngacmimi. Përveç kontrollit për kamera të fshehta, stafi i hotelit është i zellshëm për inspektimin e detektorëve të tymit gjithashtu për qëllime të sigurisë nga zjarri – kështu që çdo gjë e vendosur atje nuk do të mbetet e pazbuluar për shumë kohë.

Kryerja e kontrolleve të rregullta të sfondit për stafin e ri ndihmon gjithashtu hotelet të kujdesen për sigurinë e udhëtimit të vizitorëve dhe të korporatave . Hotelet janë shumë të përkushtuar për të mbajtur një staf profesional dhe të besueshëm.

Si të kontrolloni kamerat e fshehura në dhomën tuaj të hotelit

Ndërsa ka shumë pak gjasa që të keni vërtet diçka për t’u shqetësuar kur bëhet fjalë për kamerat e fshehura, gjithmonë mund të bëni inspektimin tuaj për qetësi.

Kriminelët spiunues kanë më shumë gjasa të zgjedhin objekte të përditshme që janë të zakonshme në dhomat e hoteleve për të fshehur kamerat brenda.

Disa nga artikujt më të zakonshëm ku mund të fshihet një aparat fotografik përfshijnë:

Orë me zile dhe radio me orë

Detektorë tymi

Llambat dhe dritat e tjera

Termostatet

Përveçse nuk bien në sy, këto sende zakonisht mund të çmontohen për të vendosur një kamerë brenda. Kjo mund të bëhet duke i shërbyer ende funksioneve të tyre kryesore.

Kontrollimi manual për kamerat e fshehura

Ne nuk rekomandojmë t’i ndani këto objekte në të gjithë dhomën tuaj të hotelit. Për një gjë, ngatërrimi me një detektor tymi mund të jetë një rrezik sigurie.

Për më tepër, nëse thyeni ndonjë nga këto artikuj gjatë kërkimit të kamerës, do të mbani përgjegjësi.

Në vend të kësaj, mënyra më e mirë për të gjetur kamera që mund të fshihen brenda objekteve të përditshme është të ndriçoni një dritë të fortë mbi objektin. Ju mund ta bëni këtë me cilësimin e elektrik dore të telefonit tuaj ose çdo burim tjetër të drejtpërdrejtë të dritës së ndritshme.

Lentet e kamerës shpesh janë të veshura me materiale që i ndihmojnë ata të shmangin reflektimin dhe të marrin imazhe më të qarta. Për këtë arsye, një lente kamerash zakonisht do të shkëlqejë me një nuancë blu ose vjollcë kur ndriçoni mbi to. Kjo mund t’ju ndihmojë të dalloni një kamerë të fshehtë dhe një dritë treguese të padëmshme.

Nëse nuk jeni të sigurt, por ende ndiheni të shqetësuar, gjithmonë mund t’i mbuloni këto objekte me një peshqir. Ju gjithashtu mund ta shkëputni orën e ziles dhe ta ruani në një sirtar derisa të largoheni.

Përdorimi i aplikacioneve dhe pajisjeve për të zbuluar kamerat e fshehura

Për ata që kanë nevojë për qetësi shtesë – mirë, ka një aplikacion për këtë. Po, ka një sërë aplikacionesh të ndryshme që mund t’i instaloni në telefonin tuaj dhe t’i përdorni për të kërkuar kamera të fshehura! Ata operojnë me disa lloje të ndryshme teknologjie.

Kërkoni fusha elektromagnetike

Kamerat, si të gjitha pajisjet elektronike, lëshojnë fusha elektromagnetike ndërsa janë duke punuar. Kjo fushë elektromagnetike mund të zbulohet duke përdorur aplikacione të tilla si Detektor i Kamerës së Fshehur , i krijuar për telefonat Android nga Future Apps.

Ky aplikacion funksionon duke përdorur sensorin magnetik brenda shumicës së telefonave celularë për të zbuluar fusha të forta elektromagnetike në zonën tuaj. Aplikacioni funksionon më mirë nëse fikni të gjitha pajisjet e tjera elektronike në dhomën tuaj, si radion e orës, mikrovalën dhe televizorin.

Përdorni dritën infra të kuqe

Një mënyrë tjetër për të zbuluar kamerat e fshehura është duke kërkuar për dritat infra të kuqe brenda thjerrëzave të kamerës.

Shumë kamera janë të pajisura me filtra të dritës infra të kuqe për të qenë në gjendje të regjistrojnë foto dhe video duke përdorur shikimin e natës. Një sensor infra të kuqe do të jetë në gjendje të zbulojë praninë e këtyre filtrave, të cilët mund t’ju tregojnë nëse ka ndonjë kamera të fshehur në zonën tuaj.

Aplikacioni “Detektor i kamerës së fshehur” i përmendur më sipër përfshin një veçori për të zbuluar dritat infra të kuqe. Ju gjithashtu mund të përdorni pajisje dore si Detektori i Kamerës së Fshehur Scout nga Spy Guy. Është në gjendje të zbulojë lentet e kamerës dhe filtrat infra të kuqe duke përdorur dritat LED me fuqi të lartë.

Përdorni laptopin tuaj

Nëse keni një kompjuter laptop me vete, ekziston një mënyrë e tretë për të kontrolluar dhomën tuaj të hotelit për praninë e një pajisjeje regjistrimi të fshehur. Shumë kamera spiune të disponueshme në treg sot përdorin internetin për të regjistruar dhe transmetuar pamjet në mediat sociale në kohë reale.

Megjithatë, ata duhet të lidhen me Wi-Fi për ta bërë këtë.

Aplikacioni Fing është një aplikacion desktopi që ju lejon të skanoni rrjetin Wi-Fi të hotelit. Të gjitha pajisjet e lidhura në rrjet do të shfaqen në aplikacion, duke përfshirë detaje si adresa MAC (Media Access Control), shitësi dhe modeli i pajisjes që përdoret.

Në rastet e rralla që gjeni një aparat fotografik brenda dhomës ose banjës tuaj të hotelit, këtu janë hapat që duhet të ndiqni:

Mos u përpiqni të hiqni ose çaktivizoni kamerën. Lëreni kamerën aty ku e gjetët. Nëse zbatimi i ligjit përfshihet, ata do të duhet të kontrollojnë kamerën për gjurmë gishtash. Mund të ketë gjithashtu një kartë SD brenda kamerës që mund të përdoret si provë. Mos u përpiqni ta hiqni këtë kartë SD.

Mbulojeni kamerën me një peshqir ose batanije ose ndonjë gjë tjetër që keni në dorë pa e prekur kamerën.

Lajmëroni menaxhimin e hotelit menjëherë. Ata do të kontaktojnë policinë. Nëse jeni duke qëndruar në një banesë private me qira, është mirë të largoheni nga ambientet përpara se të kontaktoni policinë.

Kërkoni një dhomë të ndryshme nga hoteli juaj , ose kërkoni një rimbursim të menjëhershëm të dhomës tuaj dhe rezervoni një dhomë në një hotel tjetër.

Kontaktoni shërbimin tuaj të rezervimit të udhëtimit për të raportuar incidentin.

Sigurimi që privatësia, siguria dhe siguria e mysafirëve të tyre të mos cenohen në asnjë mënyrë është një prioritet i lartë i çdo hoteli.

Kjo është arsyeja pse asnjë hotel nuk do të pushtonte kurrë privatësinë e mysafirëve të tyre duke i regjistruar ata pa dijeninë e tyre, dhe të gjithë marrin hapa proaktivë për të siguruar që kjo të mos bëhet nga palët e jashtme.

Qëndroni të qetë gjatë udhëtimeve tuaja, duke e ditur se hotelet po bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për t’u siguruar që të shijoni qëndrimin tuaj pa u shqetësuar.