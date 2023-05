Luiz Ejlli cakton vendet ku do të ulen dasmorët: Ty Krist do të ul afër…

Java e fundit e mbetur në shtëpinë e “Big Brother Vip” diskutime të bukura dhe të qeta ka sjell ky mëngjes i 1 majit ku Luiz Ejlli po bëhet gati për dasmën e tij jashtë dasmë kjo që pritet të jetë madhështore.









Ndër të tjera ai ka filluar të ndajë edhe mënyrën se si do të ulen njerëzit nëpër tavolina, dëshira e tij është që Kristin ta ul me Armaldon afër por Kristit me sa duket nuk i ka pëlqyer shumë ideja.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Ti do të ulesh me finalistet apo me ketë pjesën tjetër?

Kristi:Jo nuk e kam problem nuk me intereson shumë se ku ulem

Efi: Ai do të ulet gjithandej

Luizi: Ty do të ul në një tavolinë të rrumbullakët se ashtu janë tavolinat e dasmave ku mbajnë 8 persona dhe do jeni Jona, Eva, Genti, Ronaldo, ti dhe Armaldo

Kristi: Jo! Jo afër Armaldos nuk pranoj.