Shkoni të flini me flokë të lagur? Lexoni dhe mësoni disa arsye të forta pse nuk duhet ta bëni më kurrë

Cilat janë disavantazhet e gjumit me flokë të lagur?









Flokët janë më të brishtët kur janë të lagur, kështu që nëse shkoni në shtrat me ta të lagur dhe vazhdoni ti hidhni dhe ti ktheni në jastëk, keni një rrezik të madh . Por përveç të qenit i ashpër me fijet tuaja delikate, goditja e jastëkut me flokë të lagur ju vë në rrezik të zhvillimit të infeksioneve të lëkurës, kryesisht në lëkurën e kokës.

“Disa baktere dhe kërpudha lulëzojnë në mjedise të ngrohta dhe me lagështi dhe kështu do të shumohen në lëkurën e kokës nëse ajo qëndron e lagur për orë të tëra,”- shpjegon dermatologia Noëlle Sherber , e certifikuar nga bordi me bazë në Uashington, DC .

Ndërsa flini në atë flokë të lagur, mund të jeni gjithashtu të ndjeshëm ndaj shfaqjes së gungave të vogla të akneve ose puçrrave(plagë të vogla, të përflakur, të mbushura me qelb, të ngjashme me flluska) që mund të kruhen ose të dhimbshme. Dr. Sherber thotë se ky do të ishte një infeksion i quajtur folikulit bakterial ose fungal. Megjithatë, pavarësisht nga emri i frikshëm, folikuliti është një gjendje relativisht e zakonshme e lëkurës që shfaqet kur gjëndrat e flokëve inflamohen. Është më mirë të vizitoni një dermatolog nëse e gjeni veten duke përjetuar simptoma të vazhdueshme, megjithatë, pasi do të ishte e vështirë të vetë-diagnostikohej, thotë Dr. Sherber, duke shtuar se do të trajtohet ndryshe në varësi të faktit nëse shkaktohet nga bakteret apo kërpudhat. Ajo thotë se ndërsa rastet e lehta mund të jenë të përshtatshme për trajtim me produkte antimikrobiale pa recetë, rastet më të rënda mund të kërkojnë mjekim lokal dhe/ose oral. acid hipoklorik , thotë ajo.

Pjesa “argëtuese” e gjumit me flokë të lagur është se këto rënie mund të shkojnë edhe përtej skalpit dhe flokëve tuaj. Ngjashëm me atë që mund të shfaqet në kokën tuaj, ju gjithashtu mund të zhvilloni një infeksion në fytyrën tuaj në formën e akneve mykotike .. Do të paraqitej si gunga të vogla të kuqe dhe ndonjëherë prekin pjesën e sipërme të trupit. (Nëse jeni dikush me flokë që prekin shpinën tuaj, mund të pyesni veten nëse shanset tuaja për ta zhvilluar këtë në pjesën e sipërme të trupit janë më të larta. Por ky nuk do të ishte një faktor duke parë se majaja që shkakton aknet jeton në lëkurën e kokës ose Lëkura e fytyrës, por jo në flokë — dhe nuk është në gjendje të udhëtojë.) Këto gunga të vogla të kuqe, shpjegon Dr. Sherber, i ngjajnë akneve, por teknikisht janë gjithashtu një formë folikuliti i shkaktuar nga e njëjta Malassezia që mund të shkaktojë kruajtje dhe krisje. lëkurën e kokës. “Unë i kam diagnostikuar pacientët me këtë dhe kam gjurmuar shkakun tek gjumi i tyre me fytyrën në një jastëk të lagur të shkaktuar nga gjumi me flokë të lagur,” thotë Dr. Sherber.

Sa shpesh duhet të lani këllëfin e jastëkut?

Ju mund ta keni marrë me mend tashmë, por jastëkët priren të jenë të prirur ndaj grumbullimeve bakteriale vetëm sepse çdo natë, po kalon shtatë deri në tetë orë (thjesht duke qenë optimist) në kontakt të drejtpërdrejtë me kokën tuaj. Një rregull i mirë, thotë dermatologia e certifikuar nga bordi Jennifer Linder , është të ndërroni këllëfin e jastëkut tuaj të paktën një herë në javë dhe të siguroheni që po i lani flokët dhe kokën rregullisht – mundësisht me kohë të mjaftueshme për ta lënë të thahet para gjumit. Jastëkët prej mëndafshi dhe sateni janë më të mirë për të krijuar më pak fërkime dhe për këtë arsye më pak dëmtim të flokëve sesa këllëfët e jastëkëve prej pambuku, por nuk kanë domosdoshmërisht ndikim në sasinë e baktereve që mund të formohen, shpjegon Dr. Linder.

Por siç thotë për Allure dermatologia e certifikuar nga bordi me bazë në Nju Jork, Kavita Mariwalla , bakteret që jetojnë në lëkurën, rrobat dhe rrobat tona janë normale dhe në përgjithësi bashkëekzistojnë me ne në harmoni. Megjithatë, kur flokët tuaj janë të lagur, ju jeni më të ndjeshëm ndaj marrjes së baktereve para-ekzistuese në këllëfët e jastëkëve, duke shkaktuar një problem për kokën tuaj. “Është e pazakontë, por rreziku rritet”, paralajmëron Dr Mariwalla. Lagështia nga flokët tuaj, nga ana tjetër, mund të shkaktojë gjithashtu që të rriten më shumë baktere në këllëfin e jastëkut tuaj, dhe nganjëherë në vetë jastëkun.

A mund të jenë ngjitëse infeksionet e kokës, veçanërisht nëse ndani një shtrat?

Nëse zhvilloni një infeksion nga të shkoni në shtrat me flokë të lagur, mund t’i ekspozoni të tjerët ndaj tij. Dr.Linder shpjegon se nëse acarimi shkaktohet nga bakteret mund të jetë ngjitës dhe të përhapet në pjesë të tjera të trupit. Megjithatë, kjo duhet të ndodhë përmes kontaktit të drejtpërdrejtë. Nëse do të evoluonte deri në këtë pikë, do të duhet të jeni në vëzhgim për ndonjë plagë të kuqe, kruarje dhe rrjedhëse. Kjo, shpjegon Dr. Linder, mund të tregojë një infeksion Impetigo. “Impetigo është një infeksion bakterial i lëkurës që mund të ndodhë kudo në trup, duke përfshirë fytyrën dhe lëkurën e kokës. Mund të përhapet nga personi në person përmes kontaktit me plagët e infektuara ose duke ndarë sendet personale, si peshqirët ose shtrat.” Dhe megjithëse mund të jetë ngjitëse para arritjes së fazës së rrjedhjes dhe kruajtjes, nuk ka gjasa, thotë Dr. Linder.

Çfarë mund të bëni nëse thjesht duhet të bëni dush para gjumit?

Kur nxitoni të shkoni në shtrat, edhe tharja e flokëve mund të marrë shumë kohë dhe t’i lërë flokët të lagur. Nëse jeni ju, parukierja Sears këshillon të përqendroheni në tharjen e rrënjëve, pasi ajo zonë ka kontaktin më të drejtpërdrejtë me këllëfin tuaj të jastëkut. Pasi të dilni nga dushi, mund t’i mbështillni edhe flokët me një peshqir mikrofibër absorbues për të ndihmuar në nxjerrjen e pjesës më të madhe të ujit. (Dr. Sherber e rekomandon këtë nga Aquis .)