Deklarata për personat e zhdukur në Bruksel, reagon Vuçiç pas dakordësimit me Kurtin: Nuk është term legal!

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç ka reaguar për lidhur me Deklaratën për Personat e Zhdukur në Bruksel, e cila është dakordësuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.









Vuçiç tha se termi “zhdukje me detyrim”, që përsëritet shpeshherë në Deklaratë, nuk është term strikt legal. Sipas tij, kjo shprehje më shumë ka të bëjë me rrethanat nën të cilat një person është zhdukur.

“Ky sqarim ofrohet për të mënjanuar keqkuptimet apo interpretimet e termit “zhdukje me detyrim” si “zhdukje me forcë”, që ka një kuptim të qartë legal sipas Konventës Ndërkombëtarë për Mbrojtjen e Personave të Zhdukur me Forcë (2006)”, ka shkruar Vuçiç.

Ai ka thënë se një person mund të zhduket me detyrim si rezultat i një akti të një individi, ushtrie, grupi paramilitar, grupi politik apo grupeve të tjera që janë të lidhu me konfliktin. /Express