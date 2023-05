Familjarët e dy të zhdukurve në Sarandë protestë në Tiranë, xhaxhai i Fatmir Sulovarit: Duam trupat! Shteti të zbardhë ngjarjen

Familjarët e dy të zhdukurve në Sarandë, Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari alias Fatmir Krasniqi, po protestojnë tek Drejtoria e Përgjitshme e Policisë Shtetit në kryeqytet.









Xhaxhai i Fatmir Sulovari tha për News24, se “duam të paktën trupat, shteti ngulojmë për të zbardhur ngjarjen”.

“Duam të paktën trupat, shteti duhet të punojë, i ka mundësitë, sikur e kanë lënë në harresë. Jam xhaxhai i Fatmirit. S’kemi dyshime, në të kundërt do kishim komunikuar me policinë. Shteti ka mundësinë që ti gjejë. Konflikti i pronësisë s’ka lidhje. Nëse do kishte konflikte s’do dilte lirshëm.Është një protestë paqësore, që shteti të ngulojmë për të zbardhur ngjarjen”, tha ai.

Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari rezultojnë të zhdukur prej datës 6 prill 2023. Ka dyshime se ata janë vrarë dhe më pas groposur. Pavarësisht kërkimeve, policia dhe familjarët ende s’kanë gjetur asnjë gjurmë të tyre.

Në pranga është vendosur një 28-vjeçar, si person i dyshuar se ka dijeni në lidhje me ngjarjen.

Sofokli Baxheri dyshohet se u ka dhënë me qira autorëve një banesë dhe garazh në fshatin Nivicë të Bashkisë Himarë.

28-vjeçari raportohet se ka “kycur” gojën para hetuesve dhe s’ka treguar emrat e personave, të cilëve u ka vënë në dispozicion ambientet.

Pikërisht në pronën e tij, policia ka gjetur automjetin tip Mercedes-Benz E Class që dyshohet se është përdorur nga autorët për rrëmbimin e dy 46-vjeçarëve, si edhe për vendosjen e një sasi eksplozivi në banesë e Lefter Lefterit alias Afëz Kulla në dhjetor 2022.