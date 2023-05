Disa mendojnë se koha më e mirë për të ujitur bimët është mëngjesi. Disa thonë që ujitja duhet bërë natën, varet dhe nga stina. Pra, kur është koha më e përshtatshme për t’i ujitur?









Ujitja herët në mëngjes do të lejojë që gjethja të thahet shpejt. Por nëse nuk keni kohë në mëngjes, është krejtësisht e pranueshme të bëni ujitjen në mbrëmje. Në mbrëmje, kini kujdes që të ujitni më shumë drejt zonës së rrënjëve dhe jo gjetheve. Ujitja në mbrëmje më të freskët mund të ketë gjithashtu përfitimet e tij, sepse lagështia nuk do të avullojë aq shpejt.

Ujitja e bimëve njëvjeçare dhe shumëvjeçare

Nëse bimët tuaja janë njëvjeçare ose shumëvjeçare, provoni t’i ujitni ato në mëngjes nëse gjatë ditës është nxehtë. Ujitja në mëngjes u jep rrënjëve një njomje të mirë dhe u ofron bimëve lagështi të mjaftueshme për të kaluar ditën pa stres shtesë. Por gjatë vapës së verës, mund t’ju duhet të ujisni bimët edhe më shpesh.

Bimët vjetore

Vjetoret janë bimë që përfundojnë të gjithë ciklin e tyre jetësor në një sezon në rritje. Kjo përfshin të preferuarat e kopshtit si meneksheja, mëllaga, idërshaja (barbaroza) apo dhe mëtriku i Madakaskarit. Këto bimë kanë sistem rrënjësor shumë të cekët dhe do të vuajnë kur disa centimetra të sipërme të tokës të thahen gjatë verës. Ju duhet t’i ujisni ato shpesh, madje dy herë në ditë.

Bimët shumëvjeçare

Bimët shumëvjeçare kanë sistem rrënjor më të thellë që u mundëson atyre të mbijetojnë periudhat e thatësirës nga një sezon në tjetrin. Disa bimë shumëvjeçare, si indigo e rreme, kanë rrënjë që shtrihen shumë centimetra në tokë. Koha më e mirë për të ujitur bimët shumëvjeçare është një ose dy herë në javë, ngadalë dhe thellë, në mënyrë që uji të mos rrjedhë para se të ketë kohë për t’u zhytur në tokë.

Këshilla për ujitjen në verë

Bimët thithin ujin përmes rrënjëve, jo gjetheve, kështu që nuk keni nevojë të shpenzoni ujë në gjethe që duken të thata.

Për të treguar se sa thellë uji po depërton në tokë, përdorni një shufër metalike të fortë. Shtyjeni në tokë pasi të keni ujitur dhe do të ndalojë kur të godasë papastërtitë e thata.

Përdorni një shtresë të hollë plehu për të ndihmuar bimët të ruajnë ujin gjatë verës së nxehtë.

Ujitni kopshtin tuaj me ujë të pastër shiu duke vendosur fuçi shiu pranë ulluqeve dhe grykave. Bimët do të lulëzojnë dhe kjo do të ulë faturën tuaj të ujit.

Një mënyrë tjetër për të kursyer ujin është të groposni enë balte pa xham në tokë dhe t’i mbushni me ujë. Kjo mënyrë e lashtë e ujitjes përdor enë me zjarr të ulët, të quajtura ollas, për të lejuar që uji të depërtojë vazhdimisht nëpër muret e argjilës te bimët dhe pemët aty pranë.

Një këshillë më shumë

Një matës shiu mund të jetë i dobishëm; shumë bimë lulëzojnë me rreth një centimetër ujë në javë.

Përgatiti: Eva Ikonomi