Messi pezullohet nga PSG për dy javë me efekt të menjëhershëm! Gati lamtumira

Leo Messi është pezulluar për dy javë nga PSG. Kështu raportojnë burimet franceze, duke shpjeguar implikimet e historisë së kampionit argjentinas, i cili dje kishte braktisur stërvitjen e PSG-së pa leje, Messi kishte fluturuar në Arabinë Saudite për një sërë reklamash mbi turizmin vendas, duke qenë ai një nga dëshmitarët. Qëndrimi i “Pleshtit” në Riad u zgjat edhe të hënën, duke munguar gjithashtu në stërvitje.









Siç raportohet tani nga Franca, PSG ka vendosur të pezullojë Messin për dy javë, me efekt të menjëhershëm. Me pak fjalë, një vendim shumë i rëndë që parashikon lamtumirën e sigurt të argjentinasit në fund të sezonit, me skadimin edhe të kontratës.

