Meta nga Mati: Kandidatët janë fuqia e koalicionit tonë. Dolën nga një proces demokratik

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, ka qenë sot i pranishëm në Mat ku u shpreh se fuqia e koalicionit “Bashkë Fitojmë” qëndron pikërisht tek integriteti o kandidatëve të dalë nga Primaret.









Meta u shpreh se fitorja e kandidatit Skënder Gjuci nënkupton fitoren e të gjithë matjanëve, pasi do të jetë kryetari që do t’u shërbejë qytetarëve.

“Fuqia e koalicionit tonë qëndron te integriteti i kandidatëve tanë të zgjedhur në mënyrën më demokratike dhe përkushtimi i tyre ndaj qytetarëve.

Fitorja e Skënder Gjucit do të jetë fitore e të gjithë matjanëve, sepse në Bashkinë e Matit do të kemi një kryebashkiak që është shumë i lidhur me qytetin dhe bashkëqytetarët e tij.

Bashkë Fitojmë!”, shkroi Meta.