Tajvani: E paqartë kush do të na ndihmonte në luftë

Tajvani synon të luftojë për veten në çfarëdo konflikti të armatosur me Kinën, dhe është e paqartë se cilat vende mund t’i dalin krah atij, ka thënë ministri i Jashtëm i ishullit vetëqeverisës.









Kina e pretendon Tajvanin si territor të vetin, të cilin ka thënë se do ta vinte nën kontroll edhe me forcë në rast nevoje, ndërsa shqetësimet po rriten për një konflikt të mundshëm të armatosur.

Në një intervistë dhënë për Sky News Australia, Joseph Wu ka thënë se Tajvani, me popullsi prej 23 milionë banorësh, krahasuar me Kinën që ka 1.4 miliard banorë, duhet të mbrojë veten dhe nuk po u kërkon vendeve të tjera të luftojë për të.

Megjithatë, i pyetur se kush mund të luftojë përkrah Tajvanit, në rast të një lufte me Kinën, Wu është përgjigjur: “Kjo është pyetje shumë e mirë”.

“Shumë njerëz po debatojnë paqartësinë strategjike apo qartësinë strategjike, por, ne e dimë përgjegjësinë tonë”, ka thënë Wu.

“Tajvani duhet të mbrojë veten, populli duhet ta mbrojë Tajvanin, këtë vend, dhe ne jemi të vendosur të mbrohemi dhe nuk po u kërkojmë vendeve të tjera të luftojnë për Tajvanin”, ka shtuar Wu, raporton AP.

Presidenti i vendit, Joe Biden ka thënë disa se për amerikanët bëjnë herë të tjera për mbrojtjen e Tajvanit, ndonëse politika zyrtare amerikane mbeten të pakta rreth dislokimit të mundshëm të forcave.

Ministri i Mbrojtjes i Australisë, Richard Marles, ka thënë në mars se vendi i tij nuk ka bërë kurrfarë premtimi për ta vendosur SHBA-në në ndonjë konflikt të ardhshëm për Tajvanin, si pjesë e një pajisjeje për të siguruar nëndetëse amerikane.

Biden dhe udhëheqësit e Australisë Mbretërisë së Bashkuar kanë njoftuar se Australia do të jetë nëndetëse sulmuese nga SHBA-ja, për të flotën moderne të saj, mes tjerash në rritje për ndikimin e njerëzve në rajonin e Indo-Pasorit.

Kritikët australianë të argumentojnë se SHBA-ja nuk do t’i jepte pesë prej tyre të llojit Virginia, pa garanci se ato do të ishin në rast të një konflikti me SHBA-në për Tajvanin.

I pyetur nëse Tajvanin e një lufte, Wu është përgjigjur: “Shpresoj shumë që jo”.

“Arsyeja është e qartë: Lufta ka shumë gjëra, jo vetëm për atë që sulmohet, por edhe për një vend tjetër”, ka theksuar Wu.

“Prandaj, në këtë moment, do të shohë tensionin po rritet dhe se konflikti po duket më i mundshëm, ndërsa paksa gjasat janë të vogla për t’u zbuluar, duhet të bëjmë gjithçka për të luftuar në një luftë”. tha ai.

Wu ka shtuar se Tajvani po punon për të gjitha status quo-n – në thelb informacionin de facto, pa një deklaratë formale. Ish-koloni japoneze deri në fund të luftës së Dytë Botërore, Tajvani u nda nga pjesa kontinentale e katër vjet më vonë, pasi qeveria kombëtare e Chiang Kai-shekut iku në ishullin para marrjes së pushtetit nga komunistët e Mao Zedongut.

Tajvani nuk ka qenë kurrë pjesë e Republikës Popullore të Kinës dhe, ndonëse gjithnjë e më e izoluar në skenën diplomatike dhe e kërcënuar ushtarakisht nga Pekini, ka ruajtur një prani ndërkombëtare, të pavarur nga Pekini.

SHBA-ja mbetet aleatja më e ngushtë ushtarake dhe politike e Tajvanit, pavarësisht mungesës së marrëdhënieve formale diplomatike ndërmjet tyre. Zyrtarët amerikanë të mbrojtjes kanë paralajmëruar për mundësinë e konfliktit në vitet e ardhshme, ndërsa forcat amerikane kanë rritur praninë e tyre në Azi, më së fundi në Filipine, për të reaguar në rast të një zhvillimi të tillë.

Të premten, Ministria tajvaneze e Mbrojtjes tha se ushtria e Kinës pilotoi 38 aeroplanë sulmues dhe aeroplanë të tjerë luftarakë afër Tajvanit, si pjesë e një fushate ngacmimi dhe frikësimi.