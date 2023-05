Ben Affleck kundër Brad Pitt/ Kush është më i mirë në shtrat? – përgjigjet Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow dha një intervistë për podcast-in e Alex Cooper të quajtur ‘Call Her Daddy’ ku krahasoi dy ish-të e saj të famshëm Brad Pitt dhe Ben Affleck për karakteristika të ndryshme.









Aktorja, e cila është 50 vjeçe, ishte në lidhje me Pitt që nga viti 1994, por ata e anuluan fejesën e tyre në 1997 sepse, në moshën 24-vjeçare, ajo ndjeu se ishte shumë e re për martesë. Më pas ajo pati një lidhje dyvjeçare me Benin, e cila u rindez për pak kohë dhe përfundoi përgjithmonë në vitin 2000.

Podkasti në fjalë filloi në vitin 2018 dhe fton të famshëm të ndryshëm të bisedojnë me prezantuesin Alex Cooper për tema të ndryshme. Dihet se, shpesh, pyetjet sillen rreth jetës personale dhe seksuale të të ftuarit.

Duke dhënë një sërë përgjigjesh të sinqerta, Paltrow iu përgjigj pyetjes se kush ishte më mirë në dhomën e gjumit, duke thënë:

“Kjo është një pyetje e vështirë. Sepse Brad dhe unë kishim më shumë kimi. Por Beni ishte teknikisht i shkëlqyer”, zbuloi aktorja e njohur. “Nuk mund ta besoj se vajza ime po e dëgjon këtë”, shtoi Paltrow.

Paltrow bëri zbulime të tjera në një seri pyetjesh krahasimi:

AK: “Kush është aktori më i mirë?”

GP: “Ata të dy janë kaq të talentuar. Dhe Beni është një shkrimtar dhe regjisor i madh. Por ndoshta do të më duhej të them se thjesht si aktor Brad është (më i mirë). Mendoni për të gjitha rolet e ndryshme që ai ka bërë”.

AK: “Kush ka stilin më të mirë?”

GP: Me siguri Brad.

AK: “Kush ishte më romantik?”

GP: Brad

AK: “Kush kishte më shumë gjasa t’ju bënte të qeshni?”

GP: “Ben”

AK: “Me kë kishe më shumë gjasa të luftoje?”

GP: “Me Benin”

AK: “Kush donte më shumë vëmendje?”

GP: ” Nuk jam e sigurt se do t’i quaja njërin prej tyre duke kërkuar vëmendje”

AK: “Kush kujdesej më shumë për pamjen e tyre?”

GP: “Nuk jam e sigurt. Më duket sikur asnjëri prej tyre nuk ishte shumë i kotë. Nuk më tërheqin meshkujt që e shikojnë veten vazhdimisht në pasqyrë. Edhe pse Beni kishte një pozë, ai do të godiste para pasqyrës. Por unë mendoj se ai po bënte shaka”.

AK: “Kush puthte më mirë?”

GP: “Të dy puthnin mirë”

Paltrow së fundmi ka deklaruar se ajo është ende në lidhje me Pitt dhe se ata janë ende të dashuruar.

Aktorja e njohur tha për Entertainment Tonight në tetor: “Kur u ndamë për herë të parë, nuk ishim miq për një kohë. Dhe pastaj e gjetëm përsëri rrugën tonë, ndoshta 18 ose 19 vjet më parë, diçka e tillë, dhe më pas qëndruam në kontakt gjatë viteve. E dashuroj atë”.

Dhe ajo gjithashtu tha: “Ai është një person i mrekullueshëm, dhe ai është një biznesmen i madh, dhe kaq krijues dhe një person kaq i mirë. Unë me të vërtetë e dua atë. Unë jam një fanse e madh e tij”.

Paltrow u martua me frontmenin e Coldplay, Chris Martin, me të cilin ishte e martuar për 13 vjet përpara se të “ndaheshin me vetëdije”. Së bashku ata kanë fëmijët Apple, 18 vjeç dhe Moses, 17.

Ylli tani është i martuar me producentin Brad Falchuk që nga viti 2018. Ndërsa, Ben Affleck është i martuar me Jennifer Lopez që nga nëntori i vitit të kaluar dhe Brad Pitt është beqar dhe në lidhje pasi martesa e tij me gruan e tij të dytë Angelina Jolie përfundoi në 2019 pas pesë vitesh martesë.

Gazeta Shqiptare