“Do ju dështoj një plan nga syri i keq”, Meri paralajmëron këtë shenjë horoskopi

Dashi









Ne jetën erotike do ndodh diçka e paqarte jo e këndshme. Kujdes nga një blerje makine apo telefoni se nuk shkon mire!

Demi

Nje ceshtje familjare mund t’ju preokupoj ne ditën e sotme me shume seç e kishit menduar. Ndoshta një ngatërrese!

Binjakët

Sot një plan mund te dështoj nga një sy i keq qe mund t’ju vështroj me xhelozi. Do kuptoni që dikush i afërt ju pengon!

Gaforrja

Një çështje ekonomike do duket shume joshëse për te qene e vërtete. Kujdes se ka prapaskene!

Luani

Hëna shenjen tuaj ne kundërshtim me Merkurin e kundërt mund te bej qe te ndjeni një xhelozi dhe pasiguri te çuditshme!

Virgjeresha

Një femër e fshehte apo qe do te veproj ne fshehtësi kundra jush sot mund te tregoj qëllimet e saj nga pakujdesia!

Peshorja

Dikush do ju shpërqendroj vëmendjen dhe do ju fusin ne mendime e dyshime qe s’kanë te bëjnë me realitetin!

Akrepi

Një ndikim joshës do bej qe ne karriere te bini shume ne sy dhe te jeni ju ata qe drejtoni situatat e mistershme!

Shigjetari

Dikush kërkon t’ju rrëmbej me dredhi energjinë pozitive ne dashuri. Çdo gjë është e stisur qe t’ju prishin harmoninë!

Bricjapi

Një rikthim i dikujt nga e kaluara do ju joshi shpirtërisht duke ju futur ne pasione te pakontrollueshme!

Ujori

Duhet ta ndjeni shume shtëpinë dhe misterin qe përmban energjia e mureve te shtëpisë tuaj. Kujdes nga mendimet kontradiktore!

Peshqit

Për ju ndikimi i një femre te afërt apo te njohur do ju sjelli keqkuptime ne miqtë apo qëllimet qe i jeni dhëne vetes!