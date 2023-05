“Kur të afrohet Likja duhet të mbrosh xhepat”, Rama: Thamë hajde se e kemi shok, mos ta lëmë të ikë për l*sh

Edi Rama nga Bulqiza nuk e kurseu kreun e Partisë së Lirisë, Ilir Metën për të cilin tha se nëse “Likja” të afrohet duhet të mbrosh xhepat. Akuzat e kryeministrit u shoqëruan dhe ndaj Sali Berishës, ose si i referohet Rama me “non grata”. Kryeministri Rama këmbëngulë në retorikën e tij, se për kryebashkiakët e krahut tjetër, apo nëse do zgjidhen kryebashkiak jo nga PS, Rama përsërit që nuk do të ketë bashkëpunim të paktën prej tij me ndonjë nga këta kryebashkiak.









Edi Rama: Kanë 10 vjet “Rama ik” dhe ja ku erdha prapë unë këtu. Si mund ta vënë në diskutim një herë? Ç’është ky tip që do të bëhet kryetar bashkie këtu, me kë do punojë ky, me kë do i bëjë projektet e Bulqizës, me “non gratën” apo me Like Floriririn?

Po kur thotë Likja “duam transparencë” e keni parasysh, që kur të afrohet Likja duhet të mbrosh xhepat.

Ça nuk kemi bërë ta sjellim Liken në rrugë të mbarë, s’kemi lënë gur pa lujt, se thamë hajde se e kemi shok, mos ta lëmë të ikë për lesh, po Likja e ka mendjen për keq, vazhdon duke u bërë paterica e një nongrate.