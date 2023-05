Nga planet e dasmës së Luizit dhe Kiarës, te konflikti që pati me ish-administratorin e pallatit. Zhaklin Lekatari i thotë të gjitha

Zhaklin Lekatari ishte dje e ftuar në emisionin “Live from Tirana”, ku ka folur për disa nga ngjarjet më pikante të këtij edicioni të “Big Brother VIP”.









E pyetur nëse “është ndjerë e sulmuar për favorizimin e supozuar që i ka bërë Kristit në lojën e tij brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri”, opinionistja e “BB VIP” u shpreh: “Diku kam lexuar që më kanë vendosur edhe mbiemrin Zhaklin Dragot Aliaj. I kam tërhequr vëmendjen kur duhet dhe e komplimentoj kur duhet. Kristi është shumë i edukuar dhe i kulturuar.

Nuk më duket sikur e kam favorizuar. Unë kam ndihmuar dhe banorë të tjerë kur kanë pasur nevojë, kur kanë qenë në pozitë të vështirë. Jam munduar të jem e ekuilibruar. Kristi nuk është banori im i preferuar. Ftesën e mora shumë vonë, nëse do e merrja më herët do isha më e përgatitur. Do e kisha organizuar më mirë. Është herët për të kuptuar gjërat që kam gabuar dhe gjërat që kam bërë mirë. Unë jam kritike, nuk them që çdo gjë e kam bërë në mënyrë fantastike. Mikeshat e mia gjatë kohës që shohin BBV me burrat e tyre më thonë që ata iu drejtohen duke iu thënë që ‘Të ishte Zhaklina këtu do të na mbronte’.

Në momentin që në shtëpitë e shqiptarëve ka debat për ato që unë them, atëherë e kam mbjellë një diçka dhe filizat që po rriten do të bëjnë një Zhaklinë të fortë. Pata një rritje të madhe në këtë eksperiencë, një konfirmim të vetes, të aftësive të mia profesionale”, u shpreh opinionistja e “Big Brother”. Ajo ka sqaruar se fansat e Luiz Ejllit nuk i kanë dëmtuar makinën. Madje sipas saj, makina e dëmtuar nuk ka qenë e saj, por e një djali të fruta perimeve aty.

Si qëndron e vërteta e ngjarjes së disa ditëve më parë ku pretendohej se disa fansa të Luizit kishin dëmtuar makinën e gazetares? “Unë pata një problem me ish-administratorin e pallatit ku jetoj. Unë për momentin jam administratore e pallatit dhe patëm një konflikt. Ai më shtyu, më ngriti zërin. Lajmërova Policinë, familjarët e mi menjëherë. Makina e cila duket sikur është e dëmtuar në fakt është makina e një djali të të fruta perimeve aty, i cili kishte hapur bagazhin e makinës për të nxjerrë arkat e fruta-perimeve dhe makina dukej si e thyer. Kjo është e gjitha, nuk ka pasur asnjë lidhje ngjarja me fansat e Luizit”.

Opinionistja e edicionit të dytë të “Big Brother VIP”, Zhaklin Lekatari ka komentuar së fundmi disa ngjarje të ndodhura gjatë këtij edicioni të BBV. Pas propozimit për martesë që Luizi i bëri Kiarës, pritet që në finalen e madhe të shohim martesën e tyre. Vlen të theksojmë se dyshja brenda shtëpisë nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale. A mos vallë është një vendim i nxituar i çiftit martesa?E pyetur lidhur me ketë situatë, opinionistja Zhaklin Lekatari deklaroi se ky vendimin i çifit për martesë i duket i frikshëm.

Kjo sipas saj për shumë arsye. “Nuk mendoj që është vetëm te seksi çështja. Dy njerëz që janë njohur brenda një formati mendoj që duhet t’i japin vetes kohën për ta njohur njeri-tjetrin në jetën reale, me dinamikat dhe përgjegjësitë e veta, pa lupën e kamerave. Martesa është një pakt, një kontratë dhe është një hap që duhet menduar mirë sepse nis një dimension i ri. E kam parë si përgjegjësi të madhe prandaj dhe nuk jam martuar. Unë nuk futem dot brenda ndjenjave të njerëzve por bazuar në eksperiencën time nuk e shoh të pëlqyeshme që dy njerëz pa u njohur 100% të hedhin një hap kaq serioz për të ardhmen e tyre.

Njëri nga ata jeton aty brenda mikrokozmosit të tij dhe se si do të jetë sjellja e tij, përshtypjet, ‘feedback’-u që do marrë jashtë këtë ne do ta shohim. Unë nuk do të doja të martohesha më një njeri që nuk e di se si është jeta jashtë. Luizi nuk e di çfarë përfaqëson jashtë as ai, nuk di as çfarë përfaqëson Kiara. Kjo lidhja seksuale është pjesë shumë e rëndësishme, nëse e shijon, keni energjinë e njëjtë, për të kuptuar nëse energjia është aty ku duhet të jetë. Më duket e frikshme ky hap i tyre”, tha ajo.

E sigurisht që gjatë kësaj interviste, ajo është pyetur edhe në lidhje me banorin që do të fitojë çmimin e madh më 6 maj, kur do të mbahet finalja BB VIP 2. “Nuk e di çfarë do të thotë ekzaktësisht të jesh fitues i BBV. Në këtë shoqëri kaq konsumiste nuk e di kush duhet ta fitoj, një njeri manipulues apo ai që do të tregojë vlerat qytetare. Është ana antropologjike dhe ana e audiencës, pra se kë do publiku”, tha Zhaklin Lekatari.