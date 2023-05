Roland Bejko: Shqipëria duhet të çlirohet nga kjo klasë politike, ndoshta dhe nga unë! Largohem nga PD nëse…

Kandidati i PD për bashkinë e Tiranës, Roland Bejko në një intervistë në emisionin “Log.” në Panorama TV tha se e ka parë vetën si një misionar brenda Partisë Demokratike. Ai u shpreh se Shqipëria duhet të çlirohet nga kjo klasë politike, madje duke përfshirë edhe vetën e tij.









Ai la të kuptohet se kandidimi i tij në krye të bashkisë së Tiranës mund të jetë akti i fundit që bën.

Për situatën brenda Partisë Demokratike, Bejko bëri fajtor Sali Berishën, për të cilin tha se tenton që PD kërkon ta kthejë në parti të familjes.

Bejko deklaroi se nëse PD – ja do të kthehet në një parti kryetari, ai do të largohet.

“Ka shumë qytetarë që e aprovojnë vendimin që kam marrë. Në kushte ku ndodhet PD, ku gati është eliminuar për shkak të rikthimit të Berishës më një pathos për ta identifikuar PD me lëkurën e vet, pse jo edhe për ta lënë me testament te Ilir Meta.

Unë jam i bindur që jam në rrugën e drejtë. Rruga ime është vetëm kjo, që Shqipëria duhet të çlirohet nga kjo klasë politike 32 vjeçare, ndoshta dhe nga unë. Po le të jetë ky akti i fundit që ndoshta bëj.

Shumë mirë që PD u nda nga berishizimi, që PD të bëhet konkurrentë në 2025 duhet të shumohet dhe të shtohet në kuptimin cilësor. Një PD e hapur me norma të hapura, me një filozofi të mirë qeverisje të vazhdonte përpara si një parti jo kryetari. Nëse unë shikoj që PD do të kthehet në parti kryetari unë do largohem nga kjo forcë politike”, tha Bejko.