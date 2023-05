VIDEO/ Nicolas Cage tha se kujtimi i tij i parë ishte në barkun e nënës së tij

Disa njerëz pretendojnë se kujtojnë udhëtimin e tyre të parë në Disney ose takimin e tyre të parë me dentistin si kujtimin e tyre më të hershëm. Por, së fundmi Nicolas Cage deklaroi se kujtesa e tij e parë ishte formuar… para se të lindte.









Aktori fitues i çmimit Oscar bëri zbulimin në “The Late Show With Stephen Colbert” mbrëmjen e së hënës.

“Më lër të mendohem. Shiko, e di që kjo tingëllon shumë surreale dhe nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, por ndonjëherë mendoj se mund të kthehem në mitër dhe të ndihem sikur mund të shoh fytyra në errësirë ​​apo diçka tjetër”, tha 59-vjeçari.

“E di që kjo tingëllon shumë abstrakte, por disi duket sikur mund të ketë ndodhur”, shtoi ai.

Colbert e pyeti Cage nëse fytyrat ishin në të vërtetë në mitër me të, ose nëse ai mendon se ato ishin diçka që truri i tij para lindjes. “Tani që nuk jam më në mitër, më duhet të imagjinoj se ndoshta ishin dridhjet vokale që më rezonuan në atë fazë. Kjo shkon shumë prapa. Nuk e di. Kjo është ajo që më vjen në mendje”, u përgjigj aktori dhe vazhdoi: “As nuk e di nëse mbaj mend që isha në bark, por ai mendim më kaloi në mendje”.

Aktori i njohur njihet për deklaratat e tij të çuditshme dhe të qenit i hapur për teoritë e tij të çuditshme dhe eksperiencat e jetës. Dhjetorin e kaluar në një intervistë, ai deklaroi se ishte i sigurt se ishte një alien kur ishte i ri. Në fakt, ai tha se ishte i habitur kur një mjek konfirmoi se ai kishte “organet normale dhe një skelet normal” si njerëzit e tjerë.

Ylli 59-vjeçar zbuloi gjithashtu për revistën Rampstyle se kishte probleme të komunikonte mirë me të tjerët dhe ishte i tërhequr nga shoqëria: “Babai im më tha se ndjehej sikur duhej të prezantohej sa herë që fliste me mua, sepse unë isha shumë i huaj. Kisha vështirësi në lidhjen me njerëzit e tjerë. Kur pashë David Bowie në “Njeriu që ra në tokë”, e kuptova se duhej të bëja diçka. Kështu u bëra aktor”.

Lidhur me mendimet që kishte se vinte nga…një planet tjetër, Kejxhi u shpreh si më poshtë: “U trondita ditën kur shkova te mjeku si fëmijë dhe kuptova se kisha organe normale dhe një skelet normal, sepse isha i sigurt se isha një alien.”

Gazeta Shqiptare