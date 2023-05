Me apo pa ujë? Ja cila është mënyra e duhur për të pirë ilaçet sipas ekspertëve

Një nga këshillat më të zakonshme që japin ekspertët është që pirja e ilaçeve duhet të shoqërohet me një gotë ujë, me qëllimin për të lehtësuar rrugëtimin e medikamentit në stomak. Megjithatë, ka shumë njerëz që e neglizhojnë këtë këshillë, pa qenë në dijeni për rrezikun që shkakton mosshoqërimi i barnave me ujë.