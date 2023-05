Dea flet “pa doreza”: Jam mërzitur, mua më kanë ofenduar me “libër shtëpie”, sa për Luizin ai do luftë nuk di si t’ia kaloj dy ditë mirë…

Finalja e madhe është shumë afër u mendua që kjo javë do të ishte e qetë dhe plot humor por e kundërta ndodhi, debate, situata të rikthyera dhe nervozizëm i akumuluar janë shfaqur gjatë ditëve të fundit.









Së fundmi ishte Deamishel ajo e cila nuk ka mbajtur asgjë brenda duke thënë shumë ç’ka për 130 ditë lojë aty brenda më së shumti u ndal tek Luizi për të cilin tha se ai është mësuar me luftë dhe nuk ka bashkëpunim.

Dea: Po çfarë i kam bërë unë këtij njeriu vetëm për një nominim?

Mua më vjen keq se than që atë nominim ma ka mësuar Olta kur unë nuk kisha asnjë lidhje me Oltën unë e kam nivelin e tolerancës shumë të vogël ai më ka ofenduar mjaftueshëm kur më ka thënë që je ushtare apo më thonë do të nominoj nuk ka nevojë të më ofendosh me “libër shpije” që të ndihem e ofenduar unë këtu u mësova të dëgjoj çdo gjë, këta tani vrasin mendjen se si k ardhur Dea këtu po erdha se bëra lojën time e kam jetuar siç do kish jetuar jashtë edhe në jetën reale kur më ofendon dikush i them më fal pse ma the ti këtë mu pse duhet patjetër të jem ushtari i dikujt.

Unë këtu brenda kur më kthehesh me arrogance të nxjerr nga loja kaq e thjeshtë është për ta kuptuar janë arrogantë, tani bën sikur do Efin nuk e do Efin thjesht nuk do ta ketë kundra në këtë pik të lojës ai e di që e ka prishur punën me të ajo tani bëhet emocionale dhe nuk e kupton, këta nuk kuptojnë se nuk ka jo po ta thash në kuadër të lojës po nuk ka lidhje diçka që është thënë është thënë ngelet aty. Ai thotë vetëm keni fjetur gjumë dhe nuk kemi shans me të se doli ai pa votat foli me publikun dhe e di, unë këtë javë prita që të ishim në rregull po jo ai fle gjumë çohet dhe thotë si ke ardhur ti këtu ai nuk di t’ja kalojë mirë ai di vetëm luftë. Ore unë mërzitem me të vërtetë po këta nuk arrinë ta kptojnë për mua nuk është gjithçka në kuadër të lojës.- tha banorja në një bisedë me Kristin