Keni akoma shumë për të mësuar! Ministri gjerman u gjykua për gabimin e postimit në Twitter të “Luftërave të Yjeve”.

Forca nuk është me Marco Buschmann.









Për të festuar Ditën jozyrtare të Luftërave të Yjeve, ministri gjerman i drejtësisë postoi një postim në Twitter që shkaktoi mjaft bujë mes fansave të ekskluzivitetit të filmit.

Free Democrat shkroi: “Gëzuar #StarWarsDay! Yoda dhe unë po hedhim një vështrim në galaktika të largëta, të largëta për ide se si ta bëjmë planetin tonë më modern, më të mirë dhe më të lirë. Sepse: shumë për të mësuar, kemi ende. Forca qoftë me ju!”

Tifozët e Star Wars festojnë më 4 maj për shkak të fjalës “May the Fourth be with you” – një variant i frazës që përmendi Buschmann në tweet-in e tij.

Por fotografia e Buschmann nuk e tregonte Yoda. Përkundrazi, figura në dorën e ministrit gjerman të drejtësisë është Grogu – një personazh mjaft i ri që u shfaq për herë të parë në serialin spin-off “The Mandalorian” në 2019.

Happy #StarWarsDay! Yoda und ich werfen heute einen Blick in weit entfernte Galaxien für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten moderner, besser und freier machen können. Denn: Viel zu lernen wir noch haben. Möge die Macht mit Euch sein! #maythe4thbewithyou pic.twitter.com/wtGOmd7zE4 — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) May 4, 2023

Ky detaj shkaktoi zemërim te fansat e Star Wars dhe fitoi Buschmann, i cili dikur tha në një intervistë se Star Wars ishte “feja e tij rinore”, një goditje në internet.

“Të jesh i njohur me Star Wars për një postim të tillë në Twitter, duhet. Fansat, përndryshe do të qeshin me ju”, ka komentuar një përdorues i rrjeteve sociale.

Ekipi i mediave sociale të Buschmann-it mbrojti ministrin duke pretenduar se Grogu njihet në bisedë si Baby Yoda. Megjithatë, dy personazhet nuk kanë asgjë të përbashkët përveç specieve.

Gazeta Shqiptare