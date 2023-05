“Nuk do ta sakrifikosh liderin për pak qepë dhe patate”/ Erdogan njësoj si Rama: Ditën e votimit merrni edhe dikë me vete, dy fqinjë ose miq dhe votoni

Nga rruga Inonu në Kerasunda, Turqia verilindore, në bregun e Detit të Zi, ku iu drejtua një tubimi të madh zgjedhor, Tayyip Erdogan iu përgjigj lëvizjes së Kilinçaroğlu – i cili protestoi nga kuzhina e shtëpisë së tij për përpikmërinë e Turqisë duke tundur një qepë, duke u ankuar se “kushton 30 paund (1.41 euro) a nuk u vjen turp?”.









“Unë e di që nuk do ta sakrifikoni liderin tuaj as për qepët, as për patatet”, tha Erdogan në nderim – duke shtuar se “dashuria jonë për Kerasundën, dashuria jonë për Turqinë do të vazhdojë deri në frymën tonë të fundit”.

Sipas anketuesve me eksperiencë turq, Erdogan është ende në ankth pas Kilicdaroglu dhe “gërshërët” mbyllen 9 ditë para se të hapen qendrat e votimit në shtetin fqinj.

Presidenti i Turqisë po ngre vazhdimisht zërin e tij – “nuk mjafton vetëm të votosh”, tha ai në fjalimin e tij në Kerasunda, duke u kërkuar mbështetësve të tij që të marrin “të paktën dy fqinjë, të afërm ose miq” në qendrat e votimit, duke theksuar se nëse ai humbet, atëherë Turqia do të bëhet bastion i “terroristëve të Gulen”. Madje, gjatë fushatës elektorale ai tha se “terroristët” po mbyllin valvulat e gazit natyror që gjendet në Detin e Zi dhe do të derdhin çimento në puset e naftës në Gobar.

Me një ton sfidues, ai parashikoi se Kerasunda do ta bënte atdheun ferr për gylenistët, shtoi ai.

“Inflacioni është ulur në 43% dhe do të vazhdojë të bjerë çdo muaj. Ne do të mundim saktësinë në tregun e volitshëm. Ne po kompensojmë humbjen e prosperitetit ”, tha ai, duke iu referuar të dhënave të publikuara të mërkurën nga Agjencia Turke e Statistikave.

“Çmimet e patateve dhe qepëve variojnë midis 15 dhe 25 paund”, tha ai, duke i bërë thirrje Kerasudës që ta mbështesë atë.

Premtimet e reja të Erdoganit: Ne jemi në pritje të përparimeve të mëdha

Bize Giresun’un şu coşkusu yeter. Teşekkürler Giresun! pic.twitter.com/9FryLcTrX2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2023

“Si komb, ne jemi në prag të përparimeve të mëdha. 14 maji do të jetë pikënisja e Shekullit të Turqisë”, tha dje presidenti turk në fjalimin e tij në qytetin Rizunda, në Pontus, prej nga vjen.

“Me ju realizuam projektet që nuk mund të realizoheshin në 70 vitet e mëparshme, në 21 vjet. Ne e kemi kaluar vendin tonë nëpër shumë stuhi dhe e kemi sjellë së bashku në brigjet e sigurta. Ne kemi bashkuar shumë investime, nga aeroportet tek urat për në vendin tonë”, vuri në dukje Erdogan.

“Tani po përgatitemi të shkruajmë një epope të re. Kjo quhet periudha e rritjes. Quhet Shekulli i Turqisë. Jepni një zë të tillë që mund të dëgjohet në të gjithë vendin. Do të jetë një makth për ata në Pensilvani (Gulen) dhe gjunjët e atyre në Qandil (PKK). (…) 14 maji do të jetë hapi i parë për Turqinë e madhe dhe të fortë. Ju na besuat dhe ne punuam për ju me dashuri. Ne luftuam shumë për t’ju merituar. Natën e shndërruam në ditë. Ne kemi bërë gjithmonë një politikë pune dhe shërbimi. Në asnjë moment të jetës sonë politike nuk kemi përdorur gënjeshtra. Ky vend ka vuajtur shumë nga shitësit politikë që bëjnë premtime boshe përpara çdo zgjedhjeje. Kur morëm detyrën, i hoqëm nga qarkullimi të gjitha këto profile politikani. Megjithatë, së fundmi i kemi parë të rishfaqen. Shiko, ata ua shpërndajnë të gjithëve zëvendëspresidentin. Ata u kthyen në rrugën që morën si sistem parlamentar dhe erdhën në një treg ankandi ku ata që u ngritën herët në mëngjes rrëmbyen zv.presidentin. Fillimisht ishin 5, pastaj u ngjitën në 9. Deri më 14 maj ndoshta do të kenë 15-20 nënkryetarë”, theksoi presidenti turk, duke lëshuar “zjarr” ndaj kundërshtarëve të tij politikë.

Gazeta Shqiptare