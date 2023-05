Partneri i Rita Orës pozon duke bërë simbolin e shqiponjës dykrenare me duar (Foto)

Rita Ora, dhe bashkëshorti i saj, Taika Waititi, shkëlqyen me paraqitjen e tyre në tapetin e kuq të ‘Met Gala 2023’.









Ylli me origjinë shqiptare dukej mahnitëse dhe goxha sensuale e veshur me një fustan të zi me disa pjesë transparente ku nxirrte në pah shumë pjesë intime të saj.

Por goxha elegant dukej dhe partneri i saj, i cili kishte veshur një setër të madhe të gjatë deri te këmbët, në ngjyrë të hirtë të materialit saten, të cilën e kishte kombinuar me një palë pantallona të bardha dhe një varëse të gjatë me perla të bardha.

Çifti kanë ndarë së fundmi disa nga fotot që kanë shkrepur gjatë mbrëmjes së eventit madhështor të modës. Mirëpo duket se origjina e partneres së tij i ka hyrë në zemër Taikës pasi në mesin e shumë fotografive u pa se në njëriën prej tyre, regjisori i filmit “Thor”, ka bërë simbolin e shqiponjës dykrenare me duar.

Kujtojmë se Rita konfirmoi disa kohë më parë dhe martesën e saj të shumëpërfolur me regjisorin ku e përshkroi dasmën ‘perfekte’ dhe ‘ditën më të veçantë’.

“Po jam martuar. Zgjodha ta mbaja private dhe më shumë për vete. Ishte perfekte. Ishte pikërisht ashtu siç doja unë. Ishte e bukur dhe perfekte. Është mirë t’i mbaj disa gjëra vetëm për vete, ndonjëherë është e këndshme dhe e ëmbël… Më falni që nuk është aq interesante. Një ditë do të bëj një festë të madhe”- tregoi ajo.

Rita dhe Taika janë janë njohur për vite me radhë, por romanca e tyre lulëzoi tek në vitin 2021 kur këngëtarja shqiptare u gjend në Australi, për spektaklin “The Voice Australia”, në të cilin ishte përzgjedhur të ishte anëtare e jurisë.