“Rregulli i 3-shit” në pastrimin e dollapit

Mund të jetë e vështirë të pastroni dollapin tuaj, në më shumë se një mënyrë. Përtej të qenit një detyrë që kërkon shumë kohë që mund të marrë orë, apo edhe ditë për t’u përfunduar, gjithashtu mund të jetë mjaft e vështirë të heqësh qafe gjërat që dikur i keni dashur, për të cilat keni shpenzuar para ose nuk jeni të sigurt nëse do të nevojiten sërish në të ardhmen. Është kjo e fundit që kryesisht e mban dollapin plot me sende që nuk na duhen më ose nuk i veshim: Thjesht mundësia që të lindë një rast që kërkon pikërisht atë pulovër me model apo fustan.









Pyetja që tingëllon sa herë në vesh: “po sikur të më duhet?” bën që dollapi të jetë i fryrë aq i mbushur plot, saqë duhet menduar ndryshe dhe duhet përdorur një metodë e re pastrimi.

Mund të jetë e vështirë t’i rezistoni të menduarit se mund të vishni sërish një veshje të caktuar, edhe nëse nuk e keni prekur prej vitesh. Këto mendime duhen luftuar duke miratuar një rregull dhe është si më poshtë:

“Nëse nuk mund ta imagjinoj vizualisht, se si do ta vishja realisht veshjen në tre mënyra, ajo është jashtë dollapit.”

Meqenëse mënyrat e veshjes ndryshojnë, rregulli mund të nënkuptojë se si do t’i vishnit ato në kombinime të ndryshme ose raste të veçanta. Për shembull, nëse po shikoj një bluzë, duhet të mendoj për tre veshje të ndryshme duke përdorur atë bluzë dhe vetëm rroba që tashmë i kam. Nëse nuk mund të gjej tre mënyra për ta veshur atë që janë realiste dhe diçka që do të vishja në të vërtetë, ajo është jashtë. Për një fustan, nëse nuk mund të mendoj për tre skenarë të ndryshëm në të cilët mund ta vesh fustanin brenda një viti kalendarik, ai është jashtë. Nëse nuk mund të krijoj situata reale kur do të vishja veshjet, ato janë jashtë.

Lejohet një përjashtim i rrallë, si p.sh. një fustan i zi që më përshtatet dhe që e di që është i përsosur për rast të veçantë, edhe nëse nuk është i planifikuar.

Nëse është e dobishme për disa, fillimisht mund t’i kaloni veshjet e hedhura në një enë ose çantë që është vendosur diku – dhe të prisni një vit për t’u siguruar që kurrë nuk do ta gjeni veten duke dashur të arrini për një nga artikujt gjatë asaj kohe. Përndryshe, është koha për të thënë lamtumirë.

Përgatiti: Eva Ikonomi