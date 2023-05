“U them atyre të shtëpisë, amon po u bëra si puna e tij mos me lini të dal”, Rama: Njeriu e humb, politika dhe pushtetin të marrin mendjen

Kryeministri Edi Rama i bëri një thirrje demokratëve të Tropojës për zgjedhjet lokale të 14 majit.









Teksa vlerësoi punën e bërë nga kryebashkiaku Rexh Byberi, Rama u shpreh se demokratët nuk kanë arsye pse të votojnë Ilir Metën dhe ironizoi Sali Berishën, i cili nuk e ka emrin te fleta e votimit.

Ndër të tjera, Rama nënvizoi se Tropoja do ecë përpara me projektet dhe punët vetëm me Partinë Socialiste dhe nuk duhet të kthehet mbrapa.

“Kur kishte borë s’kalohej mo, sot dimër verë, kalohet. Do bëjmë hyrjen e Kukësit. Po kush do jua bëj, Likja? Jepjani votën, jo ju, se ju që jeni këtu e kanë ndarë mendje, e kam me ata që s’kanë ardhur këtu. Jepjani votën dhe do shihni pastaj nga do hyni për në Kukës. Po të ishte me e bërë ata, e kishin bërë më parë. Në Kukës, këto lagjet kush i boni? Likja? Se për atë tjetrin s’po flas fare se është bërë për të keq, e vetmja gjë që u them atyre të shtëpisë është amon po u bëra si puna e tij mos me lini të dal nga shtëpia. Se njeriu e humb, politika të merr mendjen, pushteti të merr mendjen. Lëre po u fute në halle si të atij shkretit, që del Amerika çohet dhe thotë m’u hiq sysh se s’të shoh dot me sy. E kupton ti sa e thellë është kjo punë? E keni parë,vjen vërdallë vetëm shan, merret me njerëz, gra, burra, kalamaj, se kujton se janë të gjithë si puna e tij. Edhe këtë kandidatin këtu e ka sjellë për hall, e ka ndihmuar”.