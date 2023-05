Berisha paralajmëron Ballukun: Do të përgjigjesh si një kriminele elektorale, jeni bandë që shëtisni në Shqipëri duke terrorizuar qytetarët

Ish kryeministri Sali Berisha gjatë një takimi elektoral në Bulqizë paralajmëroi zv/kryeministren Belinda Balluku se do të përgjigjet para drejtësisë si një kriminele elektorale.









Ai u shpreh se ajo është simbol i babëzisë dhe lukseve të shfrenuara duke shpenzuar 220 mijë dollarë për luksin e zyrës së saj në kohë krize.

“Sot jemi me rroga 30-40% më të ulëta se Kosova. Sepse Edi Rama ngriu rrogat dhe nxori si justifikim gjithnjë armën e tij të zezë mashtrimin. Dje thoshte në një takim, do kisha rritur rrogat por nuk më la lufta. Ne asnjë energji nuk e kemi nga nafta. E kemi të gjithë nga ujërat. Pse kushtojnë nafta dy herë më lirë në Ukrainë se në Shqipëri. Nuk është lufta por vjedhja. Më falni, çdo verë këta zbrazin digat në një kohë kur ligji i digave ndalon zbrazjen e digave gjatë verës sepse çmimi më i lirë i energjisë del në vjeshtë. Sekserët e sheshin në bursë dhe këto i merr Ballukja me Ballukun tjetër dhe i çojnë në offshore. Këta nuk mendojnë për qytetarët. Këta mendojnë si të vjedhin ata. E keni parë si e kanë inauguruar deri më sot 5 herë rrugën e Arbrit?

Simboli i babëzisë dhe e shfrenuar pas lukseve, I them Balukes që vjen këtu. A mund të mobilosh zyrën me 220 mijë eurpo po të mendoje për këta qytetarë. A mundet po të ishe një njeri i ndjeshëm ndaj qytetarëve, të ulesh dhe të porosisësh biftekun 1 mijë euro. Të ndjekësh lukset kur Shqipëria dhe shqiptarët përjetojnë varfërinë dhe mjerimin në rritje. Belind Balluku do të përgjigjesh si një kriminele elektorale. Ju jeni një bandë kriminale që shëtisni në Shqipëri duke rrëmbyer votat dhe duke terrorizuar qytetarët. Ne do fitojmë.

Ballukja ka sjellë 400 mln lekë vetëm pagesa paaftësie. Merrini ato para, janë tuajat se jua kanë vjedhur ju dhe ndëshkojini me votën tuaj. Qëllim më kryesor është jo vetëm 2-fishimi i rrogave dhe pensioneve por prapë shqiptarët të jenë në krye për të gjithë Ballkanin. Ne i garantojmë ato”, deklaroi ai.