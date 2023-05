Dhuna nxit dhunën/ Nxënësit serbë “frymëzohen” nga masakra në shkollën fillore, imitojnë vrasësin

Dy ditë pas ngjarjes tragjike në shkollën fillore në Beograd, një nxënës i klasës së shtatë të një tjetër shkolle fillore në Obrenovc ka imituar vrasësin e 8 nxënësve. Mediat serbe raportojnë se i mituri ka sjellë në shkollë një armë plastike, e ka nxjerrë nga çanta e shpinës dhe ua ka treguar shokëve të klasës.

Përveç rasteve të tilla të çuditshme, është shfaqur videoja ku shihen nxënësit e kësaj shkolle, duke imituar masakrën e ndodhur në Vraçar.









Ngjarja ka ndodhur menjëherë pas një minutë heshtjeje në të cilën fëmijët kanë nderuar viktimat e të shtënave në shkollën fillore “Vladislav Ribnikar”, raporton Euroneës Serbia. Tragjedia që tronditi Serbinë krijoi një atmosferë të tensionuar në shkollat anembanë vendit dhe policia u thirr në Obrenovc, lagjen e Beogradit Kalugjerica, Vojvodinë. Ngjarja më e rëndë ka ndodhur dje në shkollën “Ruđer” të Beogradit, ku një adoleshente, ka plagosur me thikë, një nxënës dhe një mësues.

Sipas informacioneve jozyrtare, një nga djemtë e shkollës në Obrenovc filloi të hidhte një armë plastike në koshin e mbeturinave, por një nxënës tjetër e ndaloi atë në rrugë dhe filloi ta tundte nëpër klasë, gjë që i trembi fëmijët. Euronews Serbia raporton se në një tjetër incident, një djalë nëntë vjeçar nga një shkollë fillore në Beograd ka bërë një listë të fëmijëve që gjoja donte t’i vriste dhe se përveç kësaj, sa herë që hynte në shkollë, bënte sikur qëllonte një roje sigurie.

Dhe që tragjedia e Beogradit nxjerr negativitetin tek fëmijët në rajon, tregon edhe fakti se një i ri nga Bihaçi kërcënoi në rrjetet sociale se do të “bënte një festë të përgjakshme si ajo që ndodhi në Serbi”. Është publikuar edhe postimi i tij i frikshëm: “Ai djali që vrau tetë fëmijë është mbret për mua! Kam kohë që po përgatis diçka të tillë për shkollën ekonomike në Bihaç. Do të jetë një masakër e paharruar në Bihaç, ju betohem me jetën time”, ka shkruar ai, ndërsa nga shkolla e mesme Bihaç kanë bërë të ditur se organet kompetente kanë reaguar me kohë dhe se nuk ka nevojë për panik.