A duhet t’i lani peshqirët veç nga rrobat e tjera?

Besoni apo jo, larja dhe tharja e peshqirëve me veshjet dhe rrobat tuaja të tjera mund t'i dëmtojë rrobat shumë më tepër sesa mund të mendoni.









Rrobat dhe çarçafët e tjerë do të marrin fibra mbi to nga larja me peshqir. Peshqirët duhet të lahen pa zbutës rrobash, në ujë të nxehtë.

Peshqirët mund t’i dëmtojnë rrobat tuaja gjatë larjes. Ato janë një pëlhurë më e rëndë dhe kur lahen me pëlhura të lehta dhe më delikate, rënia e peshqirëve mund të tërhiqet ose të rrotullohet rreth atyre pëlhurave, duke i grisur ose duke i shtrirë ato jashtë formës.

Së fundi, nuk është ide e mirë të lani peshqirët me çarçafët dhe veshjet tuaja, sepse ato janë mjaft të pista. Peshqirët gjithashtu nuk përshtaten në një kategori të përdorimit të vetëm – ka peshqirë kuzhine, peshqirë banjoje dhe peshqirë pastrimi. Ju nuk do të dëshironit t’i lanit peshqirët që janë përdorur për të pastruar ushqimin, kafshët shtëpiake ose rrëmujë të tjera të pista në punë me veshjet ose çarçafët. Rrezikoni të transferoni baktere ose njolla në artikujt e tjerë.

Këshilla për larjen e peshqirëve

Lani së bashku peshqirët që shërbejnë për të njëjtin qëllim. Për shembull, lani vetëm peshqirët e kuzhinës me peshqirë kuzhine, peshqirët e pastrimit me peshqirë pastrimi dhe peshqirët e banjës me peshqirë banjoje. Ndani ngjyrat e lehta nga të errëta për të parandaluar transferimin e ngjyrave. Lani pëlhura të bardha ose shumë të lehta në ujë të nxehtë dhe ngjyrat e mesme, të ndezura dhe të errëta në ujë të ngrohtë. Nëse keni ujë të fortë, shtoni 1/2 filxhan sodë buke direkt në kazan për të zbutur ujin dhe për të ndihmuar detergjentin të funksionojë më mirë.

Sigurohuni që të mos e mbushni tepër makinën larëse. Rekomandohet mbushja e kazanit jo më shumë se gjysmën e plotë për shkak të asaj se sa të rëndë bëhen peshqirët pasi janë lagur. Ngarkimi i tepërt i lavatriçes nuk do t’u japë peshqirëve hapësirën që u nevojitet për të lëvizur lirshëm. Kjo shkakton pastrim të pamjaftueshëm—qepjet mund të zbërthehen dhe konsumohen më shpejt.

Thani peshqirët në tharësen tuaj me tre topa tharëse për të zbutur peshqirët, duke reduktuar kohën e tharjes.

Gjithmonë sigurohuni që t’i lani peshqirët e rinj përpara se t’i përdorni. Ndani çdo peshqir me ngjyrë nga peshqiri i bardhë në makinën larëse. Një sasi e vogël e uthullës së bardhë e shtuar në ciklin e larjes së nxehtë mund të ndihmojë në rritjen e shkëlqimit të ngjyrave dhe zvogëlimin e aromave të mykut.

Gabimet që duhen shmangur

Kur lani peshqirët, shmangni vendosjen e çdo peshqiri që keni në makinë larëse menjëherë. Makina juaj do të çekuilibrohet dhe asgjë nuk do të pastrohet siç duhet. Sigurohuni që të dini kapacitetin e makinës suaj dhe sa detergjent duhet të përdorni. Përdorimi i tepërt i detergjentit nuk do t’i pastrojë peshqirët tuaj dhe do të depozitohen grumbullime. Gjithashtu, shmangni pastrimin e peshqirëve për larjen e makinave, peshqirët e kuzhinës, leckat e enëve dhe peshqirët e banjës, të gjitha në të njëjtën ngarkesë.

Rekomandohet shumë shmangia e zbutësit tradicional të rrobave. Ato përmbajnë silikone lubrifikuese me fibra, të cilat e bëjnë gjithçka me të cilën bie në kontakt në thelb të papërshkueshëm nga uji, edhe pasi të keni kaluar nëpër ciklin e shpëlarjes së makinës larëse. Nëse e keni të vështirë të ndaheni me zbutësin tuaj të preferuar të rrobave, shmangni përdorimin e tij në peshqirët e kuzhinës dhe peshqirët me mikrofibër.

Përgatiti: Eva Ikonomi