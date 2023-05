FOTO/ Tha se nuk e do Luizin dhe se çdo gjë po e bën për famë, Kiara bën veprimin e papritur ndaj Kejvinës

Disa ditë më parë Kiara Tito lajmëroi se ka hapur një llogari të re të Luiz Ejllit pasi Instagrami i parë që këngëtari kishte ku numëronte mbi 600 mijë ndjekës u mbyll për shkak të disa përplasjeve të familjarëve të tij me produksionin e Big Brother.









E teksa moderatorja ka treguar se do të jetë ajo që do e mbajë nën menaxhim profilin e partnerit të saj derisa të mbarojë spektakli, ndjekësit vënë re çdo lëvizje që ish-banorja bën dhe së fundmi ajo i ka habitur me veprimin e saj.

Kiara i ka bërë ‘follow’ Kejvinës nga Instagrami i këngëtarit dhe pse vajzat nuk kanë pasur një raport dhe aq të mirë me njëra-tjetrën.

Pas daljes nga shtëpia, modelja u shpreh disa kohë më parë se Kiara nuk e do Luizin dhe se çdo gjë po e bën për famë por pas këtij veprimi të moderatores duket se raporti mes tyre mund të jetë rregulluar.

Kujtojmë se Kejvina u eliminua nga shtëpia e Big Brother VIP pas debatit të ashpër që pati me Luizin ku situata agravoi deri aty sa modelja e qëlloi këngëtarin me shuplakë në fytyrë.

Mirëpo ish-velina u pëndua pas gjesit që bëri dhe asokohe ajo i kërkoi falje publike Luizit duke i dërguar një dron, teksa ka theksuar se do e ketë si vëlla dhe do gëzojë raporte të mira kur të dalë.

Gjithashtu edhe Luizi duket se e ka hedhur pas krahëve incidentin me modelen, madje ai është shprehur se sa të dalë nga shtëpia do e takojë menjëherë.