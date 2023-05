Ju pëlqen ‘jeta e natës’, epo duhet të keni kujdes nga konsumimi i këtyre pijeve nëse doni ti shpëtoni rrezikut për një atak kardiak

Nëse vuani apo keni probleme me sëmundjet e zemrës mjekë paralajmërojnë se përveç ilaçeve dhe aktiviteteve të përditshme, një rol të rëndësishëm luan edhe konsumimi i pijeve të ndryshme.









Dr. Deborah Lee përmend rrezikun e veçantë të disa llojeve të ndryshme të pijeve që mund të dëmtojnë shëndetin e zemrës, prandaj është më mirë t’i shmangni ato. Përveç kësaj, njerëzit që konsumojnë këto pije mund të kenë edhe probleme të tjera shëndetësore.

“Pijet energjike, lëngjet e frutave, pijet e gazuara dhe qumështi me aromë, janë të gjitha pije me sheqer të lartë. Në një rishikim dhe meta-analizë të vitit 2016, konsumi i pijeve me përmbajtje të lartë sheqeri ka rritur rrezikun e goditjes në tru me 13 për qind dhe sulmit në zemër me 22 për qind”,-tha Deborah Lee.

Ai tha se mënyra më e lehtë dhe efektive që të mbroheni është zëvendësimi i këtyre pijeve me ujë, çaj ose lëng perimesh dhe nuk duhet të shmangni as kafenë, doza e rekomanduar e të cilës është deri në dy filxhanë në ditë.