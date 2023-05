Londër/ Panik në metro – Pasagjerët tentojnë të thyejnë xhamat e vagonave për shkak të zjarrit

Një alarm ra në metronë e Londrës për shkak të zjarrit, ku pasagjerët përpiqeshin të thyenin xhamat për të dalë nga vagonët.

Punëtorët po “shpëtojnë nga situate”, shkruan Daily Mail, teksa, sipas mediave britanike, punonjësit me çekiç po thyenin xhamat e metrosë në stacionin Clapham Common.

Pasagjerët kanë mbetur të bllokuar në vagona pasi dyert nuk janë hapur pas zjarrit dhe në të njëjtën kohë dilte tym.

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3

— Jake sharp (@jakesharp0108) May 5, 2023