Princi George po “kërcen” ndërsa nëna e tij Kate Middleton thotë se është e emocionuar për rolin historik që do të luajë në kurorëzimin e nesërm të gjyshit të tij, mbretit Charles.

Princi George do të jetë një nga katër fëmijët që do të ketë rolin e ‘Page of Honour’ dhe madje do të drejtojë ekipin. Kjo do të thotë se djemtë që marrin pjesë në ceremoni do të mbajnë rrobat mbretërore të çiftit – Mbretit Charles dhe Mbretëreshës Camilla – në Westminster Abbey. Të gjithë fëmijët i përkasin familjes dhe rrethit të ngushtë të miqve të Charles dhe Camilës.









Nipërit e Camilla-s tre djemtë e tjerë

Princi nëntë vjeçar është djali më i njohur dhe më i ri që ka marrë pjesë në kurorëzimin e mbretit Charles dhe mbretëreshës Camilla. e cila më në fund mori zyrtarisht këtë titull nderi (nga “gruaja mbretërore”), siç thuhet në ftesën zyrtare që u bë publike.

Në këtë ngjarje historike për familjen mbretërore britanike të Anglisë, nëntë vjeçari George do të ketë rolin e “faqes së nderit” e cila konsiderohet si një pozicion ceremonial historik dhe tashmë përdoret vetëm në raste zyrtare shtetërore, siç komentohet nga britanikët nga “Daily Mail”.

Pjesa tjetër e djemve që do të jenë në kurorëzim vijnë nga familja e Camilla. Ata janë nipërit e saj 13-vjeçarë, Gus dhe Luis Lopez, 13, dhe Freddie Parker Bowles, 12 vjeç.

William dhe Kate Middleton të emocionuar

Prindërit e vogëlushit George, Princi i Uellsit, William dhe Kate Middleton, janë veçanërisht të prekur që mbreti Charles ka shprehur dëshirën që nipi i tij të jetë ai që do të marrë një rol kaq të rëndësishëm në kurorëzimin e tij. Megjithatë, ata vetë kishin disa dyshime.

Prindërit e tij fillimisht donin të siguroheshin që George nëntë vjeçar do të ishte rehat me shqyrtimin publik që përfshin ky rol.

Pas diskutimeve me Princin George, i cili është i dyti në radhë pas babait të tij William, i riu dhe prindërit e tij ranë dakord të merrnin këtë rol të rëndësishëm.

Ndërsa Princi George do të ketë një rol zyrtar në kurorëzimin e gjyshit të tij, vëllezërit e motrat e tij Charlotte dhe Louis nuk do ta kenë. Charlotte tetë vjeçare nuk mund të shfaqet sepse është vajzë dhe Louis sepse është shumë i ri (pesë vjeç).