Shqiptarët e Kosovës luten për të vrarët në Serbi

Serbia dy ditë më parë është përballur me një krim makabër, ku një 13 vjeçar ka marrë armën e të atit dhe ka sulmuar ditëve të fundit është përballur nga një gjedje e jashtëzakonshme ku si pasojë e sulmeve me armë kanë humbur jetën 17 persona dhe janë plagosur 21 të tjerë.

Sulmi i parë ka ndodhur në një shkollë nga një 13 vjeçar, ku si pasojë kanë humbur jetën 8 nxënës dhe një roje, dhe janë plagosur 7 të tjerë.

Kjo është një situatë që ka sjellë shumë reagime nga shumë vende nëpër botë, mes të cilave është bashkuar edhe Kosova.

Kosovo Albanian citizens in the capital Pristina pay tribute to the Serb children killed in Belgrade.

Proud of my citizens humanity! pic.twitter.com/Xol8ytFzXv

— Serbeze Haxhiaj (@SerbezeHaxhiaj) May 4, 2023