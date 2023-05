Jo vetëm titullin, por Napoli fut në ‘xhep’ edhe 100 milionë euro

Një pritje e gjatë, shumë e gjatë… 33 vite! Por më në fund, për Napolin ia ka vlejtur.









Skuadra, e cila shpallte falimentin në vitin 2004, duke përfunduar në Serinë C, por e marrë në dorë nga producenti i filmave, Aurelio de Laurentis, arriti që në 19 vite jo vetëm të rikthehej në elitën e futbollit italian, por tashmë të jetë edhe kampionia. Kujtimet e Diego Armando Maradonës tashmë zëvendësohen me forcën dhe egërsinë që shpreh në çdo ndeshje Osimheni, por edhe me shpejtësinë e fantazinë e një “anonimi” si Kvaratskhelia.

Napoli më në fund mund të mburret, por mbi të gjitha mund të hapë një cikël fitues të gjatë, duke parë se nga sukseset vijnë edhe përfitime të mëdha. Dhe në futbollin e sotëm, sukseset përkthehen në para. Më saktë në miliona euro, si ato që pritet tashmë të arkëtojë klubi i kaltër. Duke lënë mënjanë sponsorët, që tashmë do të grinden për t’u bëjë pjesë e kampionëve të Serisë A, fillimisht presidenti Aurelio de Laurentis do të shohë që në arkat e tij të shtohen 100 milionë euro. Kjo shifër ndahet në 23.4 milionë euro, që garanton Federata Italiane e Futbollit, 10 milionë euro që do të vijnë nga UEFA për kampionen e Italisë, e cila futet automatikisht në vazon e parë të shortit të Ligës së Kampioneve dhe 66 milionë euro, që vijnë gjithashtu nga ndarja e të drejtave televizive që bën federata.

Ndonëse ky aspekt i fundit lë shumë për të dëshiruar, duke qenë se është 1/3 ose 1/4 e parave që arkëton kampionia e Premier Ligës, gjithsesi kjo është një shifër interesante që do të lejojë Napolin të fuqizohet edhe më shumë në pritje të merkatos së verës. Por skuadra e Spaletit ka ditur që të bëjë të lumtur edhe biznesin vendës. Vetëm në javën e fundit, kur pritej matematika e titullit, në vend kanë zbarkuar tifozë nga më shumë se 70 vende të ndryshme të botës, që mes pagesave të hoteleve, faturave të restoranteve, blerjeve në dyqanet me logon e Napolit dhe shpenzimeve të tjera i kanë sjellë qytetit 52 milionë euro. Çfarë mund të kërkosh më shumë…

