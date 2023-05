“Ka qenë eksperiencë e vështirë”/ Zhaklin Lekatari flet për ‘Big Brother’ dhe pozicionin si opinioniste: Më kanë kërcënuar familjarët e këtij banori, shkak…

Zhaklin Lekatari ka folur mbrëmjen e djeshme për eksperiencën e saj brenda Big Brother, ku ka pohuar së është kërcënuar për shkak të opinioneve që ajo ka dhënë për banorët.









Zhaklina te ‘Trotuar’ tha se ka qenë një eksperiencë e vështirë për të por që ia ka vlejtur.

Sa je kërcënuar në këtë eksperiencë?

Jahstë zakonisht shumë, ka qenë e vështirë si eksperiencë por dhe e bukur ia vlejti.

Lidhur me deklaratën për çiftin Kiara Titon dhe Luiz Ejllin se dëshironte të shihte seks brenda BB, ajo tha “Deklarata jote se doje të shihje seks në Big Brother?

Kur thashë se dua seks, nuk thashë se dua seks në TV. Ishte një provokim për shkak të dinamikave që kishin ndodhur. Për arrogancën që po tregonte Kiara pasi rihyri në shtëpi, të binte në grackë bëra këtë deklaratë që ajo të tregonte të vërtetat”.

Ndërsa e pyetur nëse ka pasur përplasje me Kiarën apo familjarët e saj, gazetarja u shpreh:

Jo, nuk kam pasur përplasje me të, por me familjarët e saj. Kanë pasur edhe me banorët e tjerë që janë ndalur dhe i është kërkuar llogari për qëndrimet dhe opinionet që kanë dhënë.