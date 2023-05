Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, për Bashkinë e Vorës Indrit Hoxha në takimin e zhvilluar me banorët në Marikaj është shprehur i bindur për fitoren më 14 maj.









Gjithashtu ai ka theksuar se humbja më 6 mars për Partinë Demokratike ishte katastrofike, por thekson se më 14 maj fitorja do të jete historike.

“Ne shesh ne Marikaj! Humbja me 6 mars ishte katastrofike për PD ketu, rezultati me 14 maj ne Marikaj do jete historik për “Bashkë Fitojmë”, shkruan ai.