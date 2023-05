Makina përplaset me këmbësorë – Të paktën 7 të vdekur, shikoni videon!

Shtatë persona humbën jetën në Brownsville, Teksas, kur një makinë u përplas me këmbësorët mëngjesin e sotëm.

Aksidenti ka ndodhur në orën 08:30. pranë Qendrës Ozanam në Brownsville, tha për ABC News një zëdhënës i Departamentit të Policisë Brownsville.

Përveç personave të vdekur, në spital janë shtruar gjashtë persona, sipas policisë, disa me lëndime të rënda dhe të tjerë me lëndime të lehta.

Sipas autoriteteve, policia ka arrestuar një të dyshuar.

#BREAKING: 7 dead, 11 injured, after a vehicle ran over pedestrians at a bus stop outside a migrant facility in Brownsville, Texas. Migrants are the majority of the victims. pic.twitter.com/twTgLbszr2

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 7, 2023