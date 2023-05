Mjekët tregojnë katër shenjat e hershme paralajmëruese të kancerit të zorrës së trashë te të rinjtë

Dikur shihej si një sëmundje e vjetër por mjekët tani janë të shqetësuar për një rritje të mistershme të rasteve të kancerit të zorrës së trashë në moshën e mesme, me normat që janë dyfishuar në mesin e nën-55 vjeç që nga vitet 1990.









Në një studim të fundit, mjekët shikuan simptomat e regjistruara në 5075 njerëz me kancer të zorrës së trashë me fillimin e hershëm, i cili u shfaq para ditëlindjes së tyre të 50-të.

Ata zbuluan katër shenja paralajmëruese të zakonshme që u shfaqën deri në dy vjet përpara diagnozës: dhimbje barku, gjakderdhje rektale, diarre të vazhdueshme dhe anemi nga mungesa e hekurit.

Yin Cao, kirurge në Universitetin e Uashingtonit në St Louis, e cila ishte e përfshirë në studim, thotë se është e rëndësishme të mos mendohet për kancerin e zorrës së trashë si “thjesht një sëmundje që prek njerëzit e moshuar”.

“Edhe njerëz të moshës së mesme duhet të jenë të vetëdijshëm dhe të veprojnë ndaj këtyre shenjave dhe simptomave potencialisht shumë të dukshme”, tha ajo.

Është thelbësore të kapet kanceri herët, sepse më shumë se 90 për qind e pacientëve mbijetojnë nëse diagnostikohen në fazat e hershme, para se kanceri të përhapet në organe të tjera.

Studimi u bazua në të dhënat e më shumë se 113 milion amerikanë dhe çdo pacient me kancer të zorrës së trashë me fillim të hershëm u krahasua me dikë që nuk e kishte sëmundjen.

Shkencëtarët më pas shikuan raportet mjekësore të pacientëve për të kontrolluar nëse ata kishin vuajtur ndonjë nga 17 simptomat e lidhura me kancerin e zorrës së trashë.

Analiza zbuloi katër simptoma, ku gati gjysma e pacientëve raportuan të paktën një prej tyre të paktën tre muaj përpara diagnozës.

Ata zbuluan gjithashtu se rreziku i diagnostikimit të kancerit të zorrës së trashë rritej në varësi të numrit të simptomave që kishin pacientët.

Pasja e një prej simptomave dyfishon rrezikun e një diagnoze të kancerit të zorrës së trashë.

Katër simptomat ishin normalisht të vazhdueshme, thanë shkencëtarët.

Anemia nga mungesa e hekurit mund të diagnostikohet nëpërmjet analizave të gjakut, një ngjyrë e zbehtë nën qepalla ose me lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë ose të verdhë.

Ndërsa dhimbja e barkut, gjakderdhja rektale dhe diarreja e vazhdueshme janë simptoma lehtësisht të dallueshme.

Meqenëse shumica e rasteve të kancerit të zorrës së trashë me fillimin e hershëm janë diagnostikuar dhe do të vazhdojnë të diagnostikohen pas paraqitjes së simptomave, është thelbësore të njihen menjëherë këto shenja dhe simptoma dhe të kryhet një ekzaminim diagnostik sa më shpejt të jetë e mundur. Duke bërë këtë, sëmundja mund të diagnostikohet më herët dhe kështu mund të zvogëlohet nevoja për trajtim intensiv.

Cassandra Fritz, gastroenterologe që drejtoi studimin, thotë se normalisht duhen rreth tre muaj nga momenti kur një person shkon për herë të parë te mjeku për të marrë një diagnozë.

Por në studim, ata zbuluan se disa pacientë kishin simptoma deri në dy vjet përpara se të kontrolloheshin.

Kanceri i zorrës së trashë është kur qelizat fillojnë të ndahen në mënyrë të pakontrolluar në zorrën e trashë, duke çuar në formimin e tumoreve.

Nëse nuk diagnostikohen dhe trajtohen shpejt, këto qeliza mund të lëvizin në zona të tjera të trupit duke shkaktuar përhapjen e kancerit.