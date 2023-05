Nikos Dendias: Nuk jam adhurues i zbutjes me Turqinë, Ballkani Perëndimor duht të…

“Demokracia e Re është një parti vërtet popullore, e majta nuk ka monopolin e zemrës”, thekson z. Nikos Dendias në një intervistë për “THEMA”, duke shpjeguar se interesi i zgjedhjeve për qytetarët është mbajtja e vendit në një rrugë zhvillimi dhe konvergjence me shtetet e përparuara evropiane.









Referuar strategjisë së N.D. kandidati për deputet në Sektorin e Jugut të Athinës thekson se “duhet t’u dëshmojmë qytetarëve pa arrogancë se reformat kanë të bëjnë me jetën e tyre” dhe thekson: “Duhet të bindim qytetarët – jo duke u thënë të gjithëve gjithçka, siç është SYRIZA. duke bërë – që në katërvjeçarin e dytë të mund të realizohet ajo që nuk ia dolëm”.

“Mendimi kombëtar është se përmes dialogut zgjidhen problemet”, thotë ministri i Jashtëm, duke treguar se ka mendime specifike për ndryshime në raundet e ardhshme të kontakteve eksploruese me Turqinë, për të zgjidhur “diferencën e vetme që është përcaktimi i ZEE dhe shelfit kontinental”.

Zoti Dendias thekson se nuk është adhurues i zbutjes dhe përfundon: “Askush nuk e ka monopolin e patriotizmit”.

-Çfarë rrezikohet në zgjedhjet e 21 majit?

Në zgjedhjet e 21 majit, ajo që është në rrezik është mbajtja e vendit në një trajektore zhvillimi, konvergjenca me shtetet e përparuara evropiane dhe mbrojtja e acquis evropiane si kornizë institucionale për funksionimin e vendit. Për sa i përket politikës së jashtme, rreziku është që Greqia të zhvillohet më tej, me projeksionin e fuqisë së butë, si një partner dhe aleat serioz, që ka fjalën dhe rolin në zhvillimet në rajonin tonë, duke forcuar perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, diversifikimi energjetik i Evropës Qendrore dhe Lindore dhe stabiliteti në Mesdheun Lindor.

– Kryeministri tha se qeveria nuk ka bërë gjithçka në mënyrë perfekte. Cilat ishin gabimet dhe lëshimet kryesore të katër viteve të mëparshme?

Nuk duhet të na shpëtojë fakti që brenda vetëm katër viteve Greqia u testua nga dy kriza jashtëzakonisht të rralla në natyrë, të paktën të pasluftës, ekzogjene, të cilat nga ana e tyre patën pasoja të pafavorshme për të gjithë aktivitetin ekonomik: një pandemi, e cila ende çonte dhe ishte në izolim, si dhe një konflikt lufte në Evropë pas shumë vitesh, i cili ndër të tjera pati pasoja të mëdha në rritjen e kostos së aktivitetit prodhues për shkak të rritjes së çmimit të energjisë.

Për të gjitha qëllimet dhe qëllimet, qeveria ka menaxhuar në mënyrë të kënaqshme disa nga këto pasoja dhe efektet e tyre dytësore. Sigurisht, më e mira është armiku i së mirës. Në çdo rast, duhet të jemi absolutisht vigjilentë në fushat kritike për kohezionin social apo grupet më vulnerabël, si përpikëria apo një rritje e re e mundshme e normave të interesit, e cila nga ana e saj mund të shkaktojë një valë të re “kredish të kuqe”. Nuk duhet harruar kurrë se Demokracia e Re është një parti vërtet popullore dhe se e majta nuk ka “monopolin e zemrës”.

– Klima politike në Greqi të kujton kohët e mëparshme. Përveç konkurrencës së përfitimit dhe akuzave të ndërsjella, a mendoni se është koha që partitë të zhvillojnë strategji reformash më të strukturuara? Diversifikoni bazën tonë të prodhimit? Të vazhdohet me një ringritje reale të shtetit? A duhet të rishikojmë çështjen e funksionimit efikas të infrastrukturës?

Të gjitha ato që thoni janë fusha që duhen theksuar, megjithëse, siç e dini, tashmë janë ndërmarrë hapa në zbatimin ose planifikimin e reformave në disa prej tyre. Por në të njëjtën kohë, pa arrogancë, por me ndjeshmëri për problemet e shoqërisë, duhet t’u dëshmojmë qytetarëve se reformat kanë të bëjnë me jetën e tyre.

Siç ju kam thënë edhe më parë, në fund të fundit, kohët e antistatizmit të thellë dhe hyjnizimit të shkombëtarizimeve kanë kaluar. Duhet të bindim qytetarët në mënyrë të dokumentuar – dhe jo duke u thënë të gjithëve gjithçka, siç po bën edhe një herë SYRIZA – se ajo që nuk ia dolëm do të mund të realizohet në katërvjeçarin e dytë.

– Me deklaratat tuaja të fundit për greko-turqin për pak i keni “vrarë” kontaktet eksploruese. Duke pasur parasysh pozicionet turke në Egje, çfarë do të ndodhë nëse dialogu i nivelit të lartë greko-turk dështon? Para zgjedhjeve qytetarët duhet të dinë qëndrimet e partive. Ju deklaruat se ka një dritare mundësie për të diskutuar dhe zgjidhur mosmarrëveshjen tonë me Turqinë. Ankaraja flet për një sërë dallimesh në Egje. A është dialogu i dënuar të dështojë?

Nuk do të pajtohesha fare me këtë term. Me deklaratat e mia së fundmi vlerësova ecurinë e kontakteve eksploruese, bazuar në përvojën që kam fituar gjatë katër viteve që kam qenë në postin e ministrit të Jashtëm. Vura re, mendoj, të dukshmen: ne kemi një proces të krijuar për t’i shërbyer logjikës së Helsinkit, i cili fillimisht kishte një datë përfundimi në vitin 2004. Ka vazhduar për

21 vjet, 64 raunde kontaktesh eksploruese janë zhvilluar pa, pa dyshim, duke arritur një rezultat. Unë kam ardhur me disa mendime specifike se si mund të luhen raundet e ardhshme. Mendimet që kam për detyrë t’ia përcjell Kryeministrit dhe Sekretarit të ardhshëm të Shtetit.

Për sa i përket dialogut me Turqinë, në çfarëdo niveli që të zhvillohet, më lejoni ta bëj të qartë sërish se Greqia po vjen me mirëbesim. Ai vjen me një qëndrim të sinqertë, sepse opinioni kombëtar është se problemet zgjidhen me dialog. Sigurisht që nuk mund të paragjykoj zhvillimin e një dialogu me Turqinë. Ne kemi prirjen dhe dëshirën për të gjetur një kornizë për mirëkuptimin dhe zgjidhjen afatgjatë të mosmarrëveshjes sonë të vetme me Turqinë, që është përcaktimi i ZEE-së dhe shelfit kontinental, në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës ndërkombëtare të detit.

Suksesi ose dështimi i dialogut do të varet kryesisht nga qëndrimi i fqinjit. Natyrisht, ne nuk jemi në errësirë ​​për ndryshimin e qëndrimeve të përhershme të Turqisë. Megjithatë, unë mund të shpreh vetëm kënaqësinë time, pasi e përfundoj mandatin tim specifik në Ministrinë e Jashtme me një klimë të krijuar në marrëdhëniet greko-turke, e cila mund të na hapë një dritare shumë të rëndësishme mundësie për të përfituar nga kjo klimë.

– Ju deklaruat se “kontributi kombëtar është seriozitet”. A nuk është e rrezikshme të supozohet se politika e zbutjes së Turqisë, e cila ka dështuar kaq shumë herë në të kaluarën, do të shpërblehet në të ardhmen?

Seriozitet nuk do të thotë qetësim. Siç e dini, në fund të fundit, nuk kam qenë dhe as nuk jam adhurues i qetësimit. Dhe këtë e kam dëshmuar në praktikë aty ku duhej vërtet, jo me fjalë. Seriozitet do të thotë t’i shërbesh pozicioneve me strategji, me konsistencë, me besim, me argumente, të ndërtosh aleanca, të përfitosh nga mundësitë që paraqiten. Kjo do të thotë të mos përdorësh përgojimin për përfitime afatshkurtra të brendshme politike.

Dhe, natyrisht, është kombëtare dhe e nevojshme që të mos instrumentalizohet politika e jashtme për arsye partiake, duke i kategorizuar kundërshtarët politikë si tradhtarë, të poshtër e të ngjashme.

Askush nuk e ka monopolin e patriotizmit.

Ne e kemi ndjekur këtë politikë në të gjitha çështjet e politikës së jashtme, duke përfshirë, natyrisht, marrëdhëniet me Turqinë.

Siç ju thashë edhe më parë, ne kemi vetëm një ndryshim me Turqinë. Ne dëshirojmë dhe kërkojmë zgjidhjen paqësore të saj në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës ndërkombëtare të detit. Nëse kjo do të bëhet e mundur varet edhe nga vullneti i palës tjetër.

Gazeta Shqiptare