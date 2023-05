Pedofili i ‘vetëshpallur’ Jeffrey Epstein kishte në ‘agjendën’ e tij takimeve persona të famshëm si, Woody Allen, Bill Gates dhe Noam Chomsky

Emra të mëdhenj duket se janë në agjendën e pedofilit të vetëshpallur Jeffrey Epstein.









Wall Street Journal zbulon disa nga emrat më të lëkundur në agjendë. Sipas gazetës, agjenti i bursës ishte takuar me shumë prej këtyre personave pas dënimit të tij të parë për krime seksuale.

Ai e kishte pranuar fajin në vitin 2008 për kërkimin dhe prokurimin e një të mituri për prostitucion. Në vitin 2019, ai u arrestua me akuzën e trafikimit të qenieve njerëzore për shfrytëzim seksual dhe kreu vetëvrasje në burg në pritje të gjykimit.

Raporti i gazetës amerikane bazohet kryesisht në mijëra faqe emailesh dhe afate kohore nga viti 2013 deri në vitin 2017.

Woody Allen

Regjisori duket se ka qenë në dhjetëra darka me gruan e tij Soon-Yi. Në tetor 2014, Epstein organizoi që Allen të jepte mësime redaktimi në rezidencën e tij për mysafirët që shikonin Psycho të Alfred Hitchcock.

Një përfaqësues i çiftit tha se Woody Allen dhe Soon-Yi jetonin në të njëjtën lagje dhe shpesh ishin të ftuar në darka në rezidencën e tij, ku kishte të ftuar të tjerë. “Woody nuk ka pasur kurrë një takim biznesi me Epstein dhe asnjëherë nuk ka kaluar kohë me të pa praninë e Sun-Yi”, tha zëdhënësja.

Noam Chomsky

Autografisti organizoi disa takime në 2015 dhe 2016 me autorin dhe aktivistin politik Noam Chomsky ndërsa ishte profesor në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Ai u përgjigj në një e-mail: “Përgjigja e parë është se nuk është puna juaj. E dyta është se e njihja dhe takoheshim herë pas here”.

Në vitin 2015, Epstein planifikoi të udhëtonte me Chomsky dhe gruan e tij dhe të darkonte me Woody Allen dhe Sun-Yi gjithashtu.

“Nëse do të kishte një fluturim, për të cilin dyshoj, do të ishte nga Bostoni në Nju Jork, 30 minuta”, tha zoti Chomsky, duke shtuar: “Unë nuk e di autoritetin që më kërkon t’ju tregoj për një mbrëmje që kalova me një artist të madh”.

Bill Gates

Miliarderi pronari i Microsoft- it ishte planifikuar të kalonte më shumë se gjashtë orë duke shoqëruar Epstein në takimet më 8 shtator 2014, sipas hetimit. Në pallat ishin caktuar shumë takime.

Bill Gates deklaroi se ai diskutoi për bamirësi dhe se takimet ishin të gabuara. “Siç ka thënë Bill shumë herë në të kaluarën, ishte një gabim që u takua ndonjëherë me të dhe ai i vjen thellësisht keq për këtë”, tha një zëdhënës i Gates.

Ariane de Rothschild Ariane de Rothschild, nga familja e famshme bankare, pati më shumë se 12 takime me pedofilin, i cili dyshohet se kishte kërkuar këshilla. Shefja ekzekutive e bankës private zvicerane Edmond de Rothschild Group, negocioi një kontratë 25 milionë dollarësh me Epstein në 2015 për të pasur analiza rreziku dhe shërbime të tjera në bankën e saj.

Në vitin 2019, pas arrestimit të Epstein, banka mohoi që de Rothschild të ishte takuar me Epstein dhe mohoi të kishte marrëdhënie biznesi me të. Megjithatë, ai pranoi për Wall Street Journal se kjo nuk ishte e saktë. Bankierja u takua me Epstein në rrjedhën e detyrave të saj midis vitit 2013 dhe 2019. Pedofili e kishte prezantuar bankën me drejtuesit e sektorit financiar në SHBA, ndërsa ofronte këshilla për taksat dhe analizën e rrezikut.

Kathryn Ruemmler

Këshilltare e Shtëpisë së Bardhë nën Presidentin Barack Obama pati dhjetëra takime me Epstein në vitet pas qëndrimit të saj në Shtëpinë e Bardhë, kur u bë avokate e lartë në Goldman Sachs Group Inc. në vitin 2020. Ajo gjithashtu planifikoi të merrte pjesë në një udhëtim në Paris në 2015 dhe një vizitë në 2017 në ishullin privat të Epstein në Karaibe.

Epstein vizitoi apartamentet që Ruemmler po mendonte t’i blinte. Në tetor 2014, Epstein ishte në dijeni të planeve të saj të udhëtimit dhe i tha një asistenti që të merrej me rezervimin e fluturimit të saj. “Shiko nëse ka një boshllëk në pozicionin e parë,” shkroi ai, “nëse po, përmirësoje atë”.

Një zëdhënës i Goldman Sachs tha se Ruemmler kishte një marrëdhënie profesionale me Epstein, nuk punonte me të dhe shumica e diskutimeve të tyre ishin rreth një klienti të përbashkët. “Më vjen keq që kam takuar Jeffrey Epstein”, tha ajo.

Lawrence Summers

Ish Sekretari i Thesarit dhe ish presidenti i Universitetit të Harvardit, Lawrence Summers pati më shumë se 12 takime të planifikuara me Epstein nga viti 2013 deri në vitin 2016. Këto përfshinin disa darka.

Summers i dërgoi email Epstein në vitin 2014 dhe kërkoi ndihmë për të mbledhur para për një projekt të poezisë në internet për të cilin po punonte gruaja e tij, profesoresha e Harvardit, Eliza New . Në vitin 2016, një organizatë jofitimprurëse e lidhur me Epstein dhuroi 110,000 dollarë për organizatën jofitimprurëse të New, tregojnë të dhënat tatimore.

Summers “i vjen thellësisht keq që ra në kontakt me Epstein pas dënimit të tij” dhe organizata jofitimprurëse e New “i vjen keq që mori fonde nga Epstein”, tha një zëdhënës i çiftit. Organizata më pas dhuroi për një grup që punon kundër shfrytëzimit seksual, një shumë mbi atë që dha Epstein.

Mortimer Zuckerman

Investitori i pasurive të paluajtshme dhe pronari i medias kishte planifikuar të takohej me Epstein më shumë se 12 herë, tregojnë dokumentet. Në disa raste, të dy burrat planifikuan të takoheshin në zyrën ose shtëpinë e Zuckerman, e cila ishte afër asaj të Epstein.

Në janar 2014, Epstein priti deri në orën 11:00 për t’u takuar me Zuckerman, i cili ishte planifikuar të vizitonte shtëpinë e tij në orën 22:30, tregojnë dokumentet.

Një zëdhënës nuk komentoi për takimet e planifikuara.

Joshua Cooper Ramo

Epstein planifikoi më shumë se 12 takime nga viti 2013 në 2017 me Ramon, në atë kohë bashkëdrejtor i firmës konsulente të Henry Kissinger, tregojnë dokumentet.

Shumë nga takimet e Ramos me Epstein ishin planifikuar pasdite.

Ramo nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Një zëdhënës i Kissinger tha se ai nuk ishte në dijeni se Ramo po takohej me Epstein.

Gazeta Shqiptare