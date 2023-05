Skema e taksimit për të punësuarit/ Ekspertja e ekonomisë për Panorama TV: Do jetë e vështirë për t’u kuptuar nga qytetarët, krijon hapësira për evazion fiskal

Ekspertja e ekonomisë, Romina Radonshiqi në një intervistë për Panorama Tv ka folur në lidhje me skemën e taksimit për të punësuarit, ku tha se nga kjo e fundit mund të krijohen hapësira për evazion fiskal.









Radonshiqi tha se tatimi mbi të ardhurat është i vështirë për t’u kuptuar nga individët dhe se mund të krijojë pabarazi dhe vështirësi që buxheti i shtetit të mbledhë para.

Pjesë nga intervista:

Si ndryshon skema e taksimit për të punësuarit në privat dhe shtetëror?

Është lehtësim i barrës fiskale, deri në pagën 500 mijë lekë të vjetra. Ata që marrin deri në 50 mijë lekë janë të përjashtuar nga tatimet mbi të ardhura personale. Kemi një diferencë e cila është lehtësi nëse e marrim në nivelin mikro, ndërsa paga 600 mijë lekë dhe këtu ka një lloj tolerance. Ata që kanë pagë 500 mijë lekë nga ligji që është tani deri te ai i qershorit, do marrin 13 mijë lekë shtesë, ata që kanë pagë bruto 600 do të fitojnë 6 mijë lekë. Tatimet mbi të ardhurat i paguan individi, edhe pse ka lehtësira taksa progresive është e vështirë. Një mjek e ka të vështirë që të dijë sa e ka pagën neto, problemi nuk është te fakti që ka lehtësi por te fshat e tjera për individët që paguhen dhe marrin mbi 2 milionë lekë ka pabarazi. Një paga marrës tatohet sipas një progresiviteti, ndërsa ai i që ka biznes jo dhe kjo krijon pabarazi. Krijohen hapësira për evazion fiskal. Shumë individë që marrin paga, sidomos ata të IT krijojnë biznese fiktive.

E shikoni si një skemë joefektive?

Taksa progresive është e vështirë për tu kuptuar, rrit hapësirën për evazion fiskal. Kjo taksë duke mos promovuar barazi, krijon shtrembërim dhe shteti e ka të vështira për të futur para. Mund të ulë nivelin për pagën e deklaruar. Është lehtësi, por nuk ka efekt të madh në buxhetin e shtetit.

Nga 0-500 mijë lekë, tatimi do jetë 0 por për paga më të larta?

Në kufirin e 2 milionë lekë nuk taksohet por bëhet diferenca me pagën. Është një taksim progresiv i lartë por i konsiderueshëm.