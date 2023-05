Finalja e Kupës midis AEK dhe PAOK/ Media greke: Shqipëria është befas ndër vendet kandidate për të pritur finalen!

Pas “jo”-së së re të policisë qipriote për të zhvilluar finalen në Qipro, Federata greke e futbollit iu drejtua opsioneve të tjera, por vazhdoi të kërkonte mënyrën dhe vendndodhjen që finalja të zhvillohej në një vend të huaj.









Pas raportimeve për Bukureshtin dhe Beogradin, erdhi perspektiva që Shqipëria të ‘hidhej’ në tavolinë dhe për momentin finalja po kalon mes këtyre tre qyteteve.

Ajo e Serbisë dhe Beogradit nuk mbledh aq shumë favore nga frika e incidenteve mes tifozëve dhe kështu Shqipëria dhe Rumania janë ato që mbledhin më shumë shanse.

Madje, sipas informacioneve, një nga federatat e këtyre tre vendeve i është përgjigjur pozitivisht finales që po zhvillohet atje, por ende nuk dihet se cila është.

Së fundi, nuk duhet të përjashtohet as një ri-afrim i tretë me Qipron, për të bindur policinë dhe përfundimisht atje do të ketë finalen.

Gazeta Shqiptare