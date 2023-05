Marrëdhënia e Princit Charles me motrën e Princeshës Diana nuk solli dramën që prisnim

Jemi vetëm disa ditë larg premierës së sezonit 4 të The Crown dhe mezi presim të shohim jo vetëm fytyrat e reja, por edhe historinë e familjes mbretërore britanike nga viti 1979 e tutje. Episodet e para do të fokusohen në marrëdhënien mes Princit Charles dhe Princeshës Diana. Nuk e dimë nëse producentët kanë vendosur të përfshijnë në skenar faktin që Princi Charles ishte në lidhje me motrën e saj, Lady Sarah Spencer, më parë. Nuk u konsiderua kurrë si një histori aq pikante apo dramatike sa marrëdhëniet e tjera të princit dhe në fakt nuk u krijua asnjë problem i veçantë.









Një artikull i Daily Times i vitit 1981 që mbulonte martesën e Princit Charles dhe Dianës vuri në dukje se çifti u takua për herë të parë në vitin 1977 kur ai po takonte motrën e saj. “Ajo ishte 16 vjeçe në atë kohë dhe Charles, 28 në atë kohë, ishte në lidhje me motrën e saj më të madhe, Sarën, me të cilën [Diana] kishte pesë vjet diferencë.” Publikimi tha gjithashtu se Sara nuk ishte kandidate për t’u martuar me Princin Charles për një arsye të rëndësishme: ajo kishte pranuar publikisht se nuk ishte e dashuruar me të. Në vitin 1979, Diana u bë shpatulla e Charles për t’u mbështetur kur mësoi se xhaxhai i tij i dashur, Lord Mountbatten, kishte vdekur, kështu që ai filloi ta konsideronte atë si një grua të mundshme. Sarah bëri shaka për The Guardian pas lajmit të fejesës: I takova. Unë jam zoti i dashurisë”.

Familja Spencer, një nga familjet aristokrate më të vjetra dhe më të rëndësishme të Anglisë, ka qenë prej kohësh pranë familjes mbretërore. Të dy gjyshet në familje ishin zonja në pritje të Mbretëreshës Elizabeth dhe Nënës Mbret, kështu që Diana u rrit duke luajtur me vëllezërit më të vegjël të Charles, Andrew dhe Edward, që do të thotë se ata ishin familje shumë kohë përpara se të martoheshin. Lidhja e ngushtë, së bashku me disa nga karakteristikat e tjera të Dianës, si prejardhja e saj aristokratike dhe pafajësia e saj, e bënë atë nusen ideale për Charles në letër krahasuar me dashurinë e parë të princit, Camilla Shand (që në atë kohë ishte Camilla Parker Bowles).

Martesa e Princit Charles dhe Princeshës Diana përfundoi në një skandal të madh dhe sot ai është martuar me dashurinë e tij të parë. Nga ana tjetër, Sara duket se ka ecur pa probleme pas përfundimit të lidhjes me Karolos. Në vitin 1980 ajo u martua me Neil Edmund McCorquodale dhe së bashku patën tre fëmijë. Meqenëse burri i saj nuk ka asnjë titull të tijin, ajo mbajti Zonjën, por mori mbiemrin e tij dhe u bë Zonja Sarah McCorquodale. E kemi parë të shfaqet në raste të veçanta si dasma e Princit William dhe Princ Harry-t, ndërkohë që ishte e pranishme edhe në shpalljen e lindjes së Archie-t të vogël në vitin 2019.

