Noizy flet për Luiz Ejllin-“E mbështeta sepse ja vlen, bëri çdo gjë për…”

Pas finales së madhe së Big Brother Vip është organizuar një ‘afterparty’.









Një nga Intervistat e marra ka qenë të dhe Noizy që nuk i shpëtoi pyetjes rreth Luizit.

Ke mbështetur Luizin pafund, çfarë do na thuash për këtë?

“Pak më para shkëmbeva 2 muhabete me Luizin, e mbështeta se e ndjeva që ia vlen, ka sakrifikuar shumë për lojën është lojtari i vetëm që ka bërë çdo gjë për lojën, thash t’i japim pak mbështetje nga ana jonë e presim mund të bëjmë një bashkëpunim më vonë…”

Sakaq ai tregoi edhe rreth projekteve të tij të reja ku u shpreh se disa “bomba” po vinë me Elvana Gjatën, Ylli Limanin dhe Stresin që me siguri do të bëhen edhe jehona e kësaj vere.