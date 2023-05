Shefi i Hapësirës tregon faktet: Raketa e Evropës e cila do të rivalizojë Elon Musk në rrezik për një vonesë të re

Sipas Josef Aschbacher, drejtor i përgjithshëm i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ​​raketa Ariane 6 mund të mos lëshohet këtë vit siç ishte planifikuar, duke rritur mundësinë e pengesave shtesë për sistemin e ri të lëshimit të autonomisë strategjike të Evropës.









Raketa e vonuar Ariane është rivali tjetër më i mirë i Evropës për sistemin Falcon të drejtuar nga SpaceX i Elon Musk, i cili ka ulur koston e transportit të pajisjeve në hapësirë ​​duke përdorur teknologjinë e ripërdorshme.

“Më duhet të them se është shumë spekulative të përmendim një datë të caktuar të fluturimit përurues, sepse së pari duhet të zotërojmë një sërë sfidash teknike”, tha Aschbacher për POLITICO për afatin më të fundit kohor të Ariane 6. “Ne do të jemi në gjendje të japim një tregues më të mirë në verë”.

ESA tha tetorin e kaluar se po synonte lëshimin e parë të lëshuesit të saj të rëndë të serisë Ariane në fund të këtij viti, me operacione të plota komerciale duke filluar në vitin 2024. Raketa fillimisht ishte planifikuar të fluturonte për herë të parë në 2020.

Ariane 6 nevojitet shpejt pasi paraardhësi i tij, Ariane 5, tashmë është jashtë prodhimit dhe Soyuz i Rusisë nuk mund të përdoret si pasojë e luftës brutale të vendit kundër Ukrainës.

Kjo e lë në mënyrë efektive vetëm Falcon 9 të SpaceX si opsionin e vetëm alternativ për tërheqjen e satelitëve të mëdhenj si anija kozmike e gjeo-navigimit Galileo e BE-së në orbitë.

Mes vonesave spirale në Ariane 6, ESA përgatiti një studim të opsioneve alternative të nisjes për Komisionin Evropian, i cili tani po lëviz për të kontraktuar misione kritike për programin Galileo, siç u raportua fillimisht nga POLITICO.

Alternativat ndaj SpaceX janë të komplikuara, pasi lëshuesi Vulcan i ULA nuk është testuar ende, dhe një opsion i tretë i mundshëm – sistemi i raketave H3 i Japonisë – duhej të hiqej nga ESA pasi përpjekja e dytë përfundoi në dështim dramatik menjëherë pas ngritjes në Marsh.

“Raketat orbitale janë një problem i vështirë”, tha Musk në përgjigje të historisë origjinale të POLITICO.

Aschbacher tha se Ariane 6 përballet me disa sfida kryesore: Në javët e ardhshme ESA duhet të marrë një vendim për teknologjinë e re opto-pyro – një pjesë kritike e sistemit të ndarjes së raketës; një test i plotë me zjarr të nxehtë i motorit Vulcain të Ariane do të bëhet vetëm në korrik; ka gjithashtu probleme me zhvillimin e softuerit të drejtuar nga agjencia hapësinore e Francës CNES.

Pasi motorët të testohen, do të jetë më e lehtë të zgjedhësh një datë të mundshme të nisjes, tha shefi evropian i hapësirës.

“Ne kemi bërë shumë përparim kohët e fundit”, tha Aschbacher, ndërsa shtoi se situata mbetet “shumë serioze” dhe se janë ndërmarrë hapa të brendshëm, duke përfshirë ndërrimin e stafit të menaxhimit, për “të futur Ariane 6 në platformën e nisjes sa më shpejt të jetë e mundur”.

Gazeta Shqiptare