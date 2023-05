Të jesh i lumtur dhe të kesh emocione pozitive ndihmon në forcimin e sistemit imunitar

Çfarë na bën të jetojmë më gjatë dhe më të lumtur?









Emocionet pozitive padyshim që na bëjnë të jetojmë më gjatë. Nëse emocionet negative fillojnë procese kimike negative në trup, pse ato pozitive nuk duhet të fillojnë procese pozitive?

“Të jesh i lumtur nuk do të thotë të lëmë mënjanë problemet ose të mos i japim rëndësi asaj që na ndodh. Është një filozofi e jetës që mund të na sjellë më shumë përfitime sesa mendojmë”

Kur e shohim botën si të errët, fokusohemi vetëm në gjërat negative dhe jetojmë në një gjendje stresi të përhershëm, trupi reagon duke prodhuar më shumë steroide, të cilat sulmojnë sistemin tonë imunitar.

Në fakt, është zbuluar se ndjenja e lumturisë ndikon drejtpërdrejt në shëndetin dhe jetëgjatësinë e secilit prej nesh, dhe se pesimizmi, stresi akut, ndjenja në mëshirë të fatit, ndjenjat e armiqësisë dhe agresionit ndaj të tjerëve, janë të gjitha shumë të rëndësishme. faktorë rreziku për shëndetin tonë, jo vetëm mendor, por edhe fizik.

Studime pas studimesh dhe eksperimente pas eksperimentesh e konfirmojnë këtë

Palumturia është një faktor rreziku shumë i rëndësishëm, ndërsa lumturia përbën mbrojtjen më efektive shëndetësore që kemi në dispozicion. Polica më e mirë e sigurimit shëndetësor pa kosto. Dhe, për më tepër, ndikon edhe në jetëgjatësinë.

Një shembull: trupi i njeriut është shtyrë që gjithmonë të reagojë ndaj asaj që zakonisht quhet stres, duke aktivizuar një aktivitet reagimi në trupin tonë të quajtur “lufto dhe ik”. Në nivel fizik aktivizohen reaksionet (sekretimi i mëtejshëm i hormoneve, kufizimi i enëve të gjakut, rritja e aktivitetit të zemrës dhe mushkërive) të cilat, nëse nuk ndërpriten shpejt, janë padyshim të dëmshme.

Në këtë rast, në fakt, truri ul kujtesën, sistemi imunitar përkeqësohet, rrit rrezikun e depresionit dhe pagjumësisë dhe sëmundjeve të tjera kronike.

Prandaj, njerëzit që vuajnë nga sëmundje kronike ose nga ndonjë problem serioz shëndetësor mund të përmirësohen ose përkeqësohen, në varësi të gjendjes së tyre shpirtërore. Për shembull, nëse janë në depresion ose ankth, patologjia përparon ose zhvillohet më elastike sesa nëse janë shpresëdhënës ose optimistë.

Për të parandaluar ose kuruar ndonjë sëmundje, kura më e mirë është lumturia

Gjendja juaj mendore ndikon shumë në shëndetin tuaj fizik dhe mendor. Pra, nëse mbani një qëndrim negativ, jo vetëm që tërheq problemet, por edhe sëmundjet.

Në fillim të shekullit të kaluar, psikologia franceze Émile Coué zhvilloi një terapi që përfshinte teknika shërimi përmes autosugjestionit dhe hipnozës. Ai u tha pacientëve të tij që të përsërisin këtë frazë: “Jam shumë më mirë, kam më pak dhimbje dhe ndihem mirë”. Disa vite më vonë Dr. Madan Kataria krijoi atë që ne zakonisht e quajmë “Terapia e Buzëqeshjes”. Kjo teknikë tregoi marrëdhënien e ngushtë midis shëndetit mendor dhe fizik.

“Emocionet negative dobësojnë sistemin tonë imunitar, ndërsa emocionet pozitive janë si ilaçet natyrale që na duhen për të parandaluar që sëmundjet të na përkeqësojnë”.

Si mund ta forconi sistemin tuaj imunitar?

Mësoni si të vetë-motivoheni! Sigmund Freud thoshte “pesimizmi na sëmur”, do të thosha se mund të riformulohet edhe shprehja e kundërt: “optimizmi na bën të shërohemi”. Pra, çfarë mund të bëni për të përmirësuar ndjenjën tuaj të lumturisë dhe rrjedhimisht shëndetin tuaj?

1-Përgatituni për të ardhmen – Ndarja dhe dhurimi, absolutisht jo vetëm dhe jo kryesisht i parave, por dashuria, përkëdhelja, idetë, koha, aktivizojnë zonat e trurit të lidhura me kënaqësinë. Stimulon lidhjen sociale, ndjenjën e besimit dhe sigurisë. Të bësh diçka për tjetrin është një doping i jashtëzakonshëm (prodhohen endorfina) dhe aktivizon mekanizmin e reciprocitetit.

Dhe tani pyesni veten: çfarë të bëj për të ndihmuar të tjerët?

2-Krijoni një rrjet të bukur të marrëdhënieve shoqërore – Marrëdhëniet shoqërore të forta dhe të dashura çojnë në lumturi, shëndet dhe jetëgjatësi. Ato rrisin perceptimin tonë për pasurinë dhe vetëvlerësimin. Ndjenja e përkatësisë na mbështet në jetën e përditshme. Marrëdhëniet janë kontributi më i madh “i jashtëm” për lumturinë tonë, dhe vendosja e njerëzve përpara çdo gjëje është një nga zgjedhjet më të shëndetshme dhe më produktive që mund të bëjmë për të përmirësuar cilësinë e jetës sonë. Ne përshtatemi me gjithçka, por nuk përshtatemi me konfliktin ndërpersonal: ne mendojmë për mosmarrëveshjen dhe kjo na dëmton çdo ditë.

Dhe tani pyesni veten: kush ka më shumë rëndësi për mua?

3-Ushtrimi. Kujdesuni për trupin tuaj – Mens sana in corpore sano. Aktiviteti fizik dhe një trup i shëndetshëm përmirësojnë disponimin tonë dhe na bëjnë të ndihemi më efektivë në atë që bëjmë. Prandaj, të ngrënit mirë, të stërvitemi, të qenurit jashtë dhe të mos jetojmë me kokën të zhytur vazhdimisht në smartfonin tonë, na ndihmojnë të flemë mirë dhe të jemi më të ekuilibruar me veten dhe për këtë arsye më të lumtur.

Dhe tani pyesni veten: çfarë të bëj për të qenë në formë?

4-Vlerësoni gjithçka. Të vlerësojmë botën përreth nesh. – Jetoni momentin, hic et nunc. Jini të pranishëm dhe të vetëdijshëm, të fokusuar dhe të hapur ndaj botës. Mos jetoni në të kaluarën dhe mos u shqetësoni për të ardhmen. Qëndroni në harmoni me veten dhe ndjenjat tuaja.

Për më tepër, meditimi Mindfulness është i mirë për ju dhe ju bën më të lumtur dhe ju bën më efikas dhe produktiv. Meditimi i vazhdueshëm shkakton ndryshime strukturore në tru, përmirëson të mësuarit dhe kujtesën dhe modifikon strukturat e trurit që lidhen me vetëdijen, dhembshurinë dhe introspeksionin.

Dhe tani reflektoni: kur mund të ndaleni dhe të shikoni vërtet botën përreth jush?

5-Provoni. Mësoni gjithmonë gjëra të reja – Mos u ndal kurrë. Kërkoni gjithmonë ide të reja, stimuj të rinj. Jini kurioz dhe gjithmonë të zënë me zbulime të reja. Ka shumë më tepër nga sa imagjinoni atje! Arritja e qëllimeve, qoftë edhe ato të vogla, rrit zakonin për ta konsideruar veten të suksesshëm dhe ushqen vetëbesimin.

Dhe tani pyesni veten: çfarë gjërash të reja kam përjetuar kohët e fundit?

g-2

6-Vendosni vetes synime për të arritur – Qëndrimi ndaj së ardhmes është i rëndësishëm për lumturinë tonë. Ne të gjithë kemi nevojë për qëllime për të na motivuar dhe ato duhet të jenë sfiduese por edhe të arritshme, duhet të na stimulojnë por jo të jenë aq ambicioz sa të shkaktojnë stres dhe një ndjenjë zhgënjimi apo të na bllokojnë si lepurushja e Duracellit që i mbarojnë bateritë shumë shpejt. Mësoni të krijoni dhe të zyrtarizoni qëllime të mira, të cilat janë ambicioze, por brenda mundësive tuaja: ngrini shiritin dhe besoni në veten tuaj dhe në aftësinë tuaj për të zhvilluar punën e dobishme për t’i arritur ato.

Dhe tani pyesni veten: cilat janë qëllimet e mia më të rëndësishme?

7-Qëndrueshmëria. Gjeni burime të dobishme për të përballuar vështirësitë – Qëndrueshmëria është aftësia për të reaguar përballë ngjarjeve traumatike që na ofron jeta, aftësia për të rindërtuar veten gjithnjë e më mirë dhe “pa humbur kurrë butësinë”. Qëndrueshmëria është një aftësi: mund të mësohet. Ne nuk mund ta ndryshojmë atë që na ndodh: ne mund të ndërhyjmë vetëm në mënyrën tonë të reagimit ndaj ngjarjeve dhe të ecjes më tej, të rritjes dhe përparimit pavarësisht gjithçkaje.

Dhe tani pyesni veten: si reagoj në momentet e vështira të jetës?

8-Vendoseni veten për një qëndrim pozitiv – Përpjekja për të pasur gjithmonë një qëndrim pozitiv ndaj ngjarjeve dhe për të parë gotën gjysmë plot, me kalimin e kohës krijon një mekanizëm që na ndihmon të ndërtojmë burimet për të qenë më të lumtur dhe më të fortë. Emocionet pozitive krijojnë një “spiralë lart” që nxit pozitivitet. Përpjekja për të përjetuar gjithmonë emocione pozitive (të tilla si gëzimi, mirënjohja, përmbushja, ndjenja e krenarisë për diçka që kemi bërë) rrit aftësinë tonë për të gjetur mënyra të reja për të marrë këto emocione pozitive. Nuk do të thotë “të argëtohesh”, do të thotë të gjesh ekuilibrin midis nevojës për të qenë realist dhe aspiratës legjitime për lumturinë dhe për të përjetuar ndjesi të këndshme.

Dhe tani pyesni veten: çfarë më bën të ndihem mirë?

9-Pranoni veten. Prano se kush je – Nuk je perfekt, por mund të jesh i lumtur, është e drejta jote të jesh. Dhe është e drejta juaj të pranoni veten dhe të jeni rehat me veten. Jini të sjellshëm me veten, nuk jeni perfekt, por mund të punoni me dashuri në fushat tuaja të përmirësimit. Mos e krahasoni veten me të tjerët: ju nuk dini dhe nuk mund ta dini se nga është e përbërë jeta e tyre. Nëse nuk e pranoni veten, nuk do të jeni vërtet në gjendje t’i pranoni të tjerët ashtu siç janë.

Mendoni se çfarë jeni dhe çfarë keni: është shumë më e rëndësishme se ajo që besoni se ju mungon. Bëjini fjalët e Oscar Wilde një nga mantrat tuaja: “Të duash veten është fillimi i një historie dashurie të përjetshme”.

Dhe tani pyesni veten: a jam vërtet objektiv në përshkrimin e vetes?

10-Jepini kuptim jetës tuaj. Konsideroni veten pjesë të diçkaje më të madhe – Njerëzit që mund t’i japin qëllim dhe kuptim jetës së tyre janë më të lumtur. Nuk ka rëndësi se ku e gjeni kuptimin dhe qëllimin: mund të jetë një besim fetar, mund të jetë edukimi i fëmijëve tuaj. Përgjigja është e juaja dhe vetëm e juaja dhe ka një kërkesë: duhet t’ju kapërcejë.

Dhe tani pyesni veten: çfarë i jep kuptim jetës sime?

Përfundim

Të gjitha studimet mbi lumturinë që janë zhvilluar nga tani deri në 20/30 vitet e fundit kanë konfirmuar një rezultat dhe të vetëm: është cilësia e marrëdhënieve tona sociale dhe emocionale që përcakton një pjesë të madhe të shëndetit dhe jetëgjatësisë sonë.

Si përfundim, pra, mund të themi se njeriu duhet ta organizojë jetën e tij në atë mënyrë që të ketë mundësinë për t’u dhënë më shumë peshë gjërave që janë të rëndësishme për lumturinë tonë, për marrëdhëniet tona dhe rrjedhimisht për shëndetin tonë./Revista Psikologjia