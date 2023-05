A do të ketë një bashkëpunim me Luiz Ejllin? Armaldo Kllogjeri zbulon planet lidhur me karrierën

Big Brother Vip” ka mbaruar tashmë me shpalljen e fituesit të madh këngëtarin Luiz Ejlli. Një natë pas finales madhështore, u organizua Big Brother Vip Afterparty, ku ishin pjesë gjithë ish-banorët si edhe shumë artistë dhe personazhe televizive. I ftuar ishte edhe Armaldo Kllogjeri, i cili komentoi famën dhe impaktin që ka marrë BBV.









Unë nuk kam dalë nga shtëpia fare. Maestro nuk është mendjemadh, nuk i pëlqen vetja, nuk e ka shumë qejf qendrën e vëmendjes. Nuk e kam menduar që ky BBV do kishte një impakt kaq të madh…

Ndërkohë, ai ka folur edhe për projektet e tij muzikore. A do të bëjë ai një bashkëpunim me Luizin?!

Jam duke përgatitur dy këngë të reja, shpresoj të dalin sa më shpejt. Nuk kemi vendosur se kur do dalin. Edhe marrëdhënien me Luizin dhe bashkëpunimin me të duhet t’ia lëmë kohës… Për mua ishte e pritshme që Luizi do të fitonte..