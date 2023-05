Vepruan gjatë natës dhe arratisën nga qendra e emigracionit, autoritetet britanike identifikojnë dhe shpallin në kërkim 3 shqiptarët

Policia angleze është vënë në kërkim të të arrestuarve shqiptar që u arratisën nga një qendër largimi imigracioni pas një trazire. Ajo ka publikuar imazhet e tre personave që duan t’i gjejnë.









Një grup prej 13 personash u arratisën nga Yarl’s Wood, afër Bedford, më 28 prill.

Në total, 10 persona janë arrestuar në lidhje me shpërthimin me dyshimin për vepra, duke përfshirë arratisjen nga paraburgimi dhe ndihmën ndaj një shkelësi.

Oficerët i kanë kërkuar kujtdo që ka informacion të kontaktojë me ta.

Dy persona janë akuzuar edhe për drogë.

Arnold Lleshaj, 27 vjeç, Ervin Morati, 20 vjeç dhe Luftim Hallaci, 20 vjeç, besohet të jenë të fundit nga të arratisurit e pagjetur, tha Policia e Bedfordshire.

Oficerët thanë se pesë persona u arrestuan nga policia menjëherë pas arratisjes.

Tetë që i shmangën rimarrjes – shtatë në të 20-at dhe një në të 30-at – ishin nga Shqipëria.

Një 26-vjeçar është arrestuar në veri të Londrës dhe një tjetër është arrestuar me dyshimin se ka ndihmuar një shkelës.

Më parë, forca tha se tre burra u arrestuan në Londër dhe West Yorkshire.

Det Supt William Hodgkinson tha: “Kjo ka qenë një përpjekje e koordinuar nga forcat e policisë në shumë qarqe dhe ka rezultuar në arrestimin e 10 personave për një sërë veprash, duke përfshirë dyshimin për arratisje nga qendra ose ndihmën ose strehimin e atyre që janë përfshirë.

“Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për të identifikuar dhe gjetur personat përgjegjës.

“Unë do t’u bëj thirrje drejtpërdrejt këtyre tre burrave që të dorëzohen – duhet të dini gjithashtu se kushdo që ju ndihmon në çfarëdo mënyre do të arrestohet dhe do të paraqitet para gjykatave”.

Yarl’s Wood, në Milton Ernest, është një qendër largimi imigracioni ku personat me status të diskutueshëm imigrimi mund të ndalohen pa një afat të caktuar kohor.

Ajo drejtohet nga Serco që nga viti 2007.

Gazeta Shqiptare