Lionel Messi mbyll kontratën me Al Hilal nga Arabia Saudite, fiton 450 milionë euro në vit!

Lionel Messi ka pranuar të vazhdojë karrierën e tij në Arabinë Saudite në kontratën më të madhe në historinë e futbollit, sipas Agence France-Presse.









Më 30 dhjetor 2022, Al Nasr i Arabisë Saudite “tronditi” botën e futbollit duke njoftuar blerjen e Cristiano Ronaldos me portugezin që nënshkruan një kontratë 2.5-vjeçare për 200 milionë euro në vit.

Katër muaj më vonë, dhe ndërsa marrëdhënia e Ronaldos me ekipin e tij nuk është në të mirën e saj, rivalët e Al Nasr, Al Hilal po përgatiten të ‘ndezin’ bombën e tyre pasi, siç zbuloi së fundmi AFP, marrëveshja e tyre me Lionel Messin është gati.

“Transferimi i Messit është një punë e përfunduar. Ai do të luajë në Arabinë Saudite sezonin e ardhshëm”, tha një burim për Agence France-Presse, duke folur në kushte anonimiteti dhe pa përmendur emrin e klubit, por besohet gjerësisht të jetë Al Hilal.

“Kontrata është e shkëlqyer. Është e madhe. Ne jemi vetëm duke finalizuar disa detaje të vogla”, shtoi burimi i paidentifikuar, me raportet që sugjerojnë se tarifa e tij vjetore do të jetë 450 milionë euro (të cilave do t’u shtohen bonuse të ndryshme).

“Kontrata e tij me Parisin skadon më 30 qershor dhe nëse klubi do të dëshironte ta rinovonte, do ta kishte bërë tashmë…”, ishte komenti i skuadrës franceze që e kishte blerë në verën e vitit 2021 (kundër 60 milionë eurove. në vit) duke konfirmuar në mënyrë efektive divorcin e dy palëve.

#UPDATE Argentine superstar Lionel Messi will play in Saudi Arabia next season under a “huge” deal, a source with knowledge of the negotiations told AFP on Tuesday.#AFPSports pic.twitter.com/cGaaTONvav — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Messi është ambasadori aktual i turizmit për Arabinë Saudite dhe do të bëhet sportisti më i paguar në historinë e futbollit botëror (dhe sportit në përgjithësi) dhe ajo që mbetet për t’u parë është nëse rivaliteti i tij me Ronaldon do të ringjallet në vendin aziatik. Dhe kjo pasi, siç e përmendëm më lart, klima nuk është pozitive për portugezin, gjë që u konfirmua nga i njëjti burim duke krahasuar negociatat (pasi paratë në të dyja rastet jepen nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite!

“Negociatat nuk zgjatën aq shumë sa ato me Ronaldon. Siç e dimë tashmë recetën për të nënshkruar me lojtarë të klasit botëror”, u tha, duke dhënë të dhëna për kërkesat e portugezit.

Përfundimi, natyrisht, është se liga e Arabisë Saudite tani po fiton një nivel tjetër magjepsjeje dhe tani po zhvillohet në një destinacion veçanërisht tërheqës për shumë yje të tjerë të mëdhenj të futbollit botëror.

