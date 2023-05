Luizi bën reagimin e parë në rrjetet sociale, poston videon nga shtëpia e Kiarës: Nuk e di çfarë keni parë te unë, ja planet për të ardhmen

Luiz Ejlli ka bërë reagimin e parë në rrjetet sociale duke postuar një video me një falënderim për të gjithë ndjekësit.









Ai thotë se i janë dashur tre ditë për të marrë veten dhe shpreh mirënjohjen për gjithë mbështetjen e fansave përgjatë katër muajve e gjysmë.

“Si ju kam o çapaçula. Iu deshën nja tre ditë me marrë vete para se me bërë këtë video. Ju kërkon falje që nuk ju kam falënderuar një nga një secilit. Shpresoj që me këtë video ta justifikoj vete, Nuk e di çfarë keni parë te unë që më keni vlerësuar kaq shumë.

Ju jam mirënjohës tërë jetën. Ju keni ndryshuar jetën time. Shpresoj t ‘jua shpërblej me karrierën time, me ëndrrën time në muzikë dhe të jem sa më pranë jush. Nuk gjej fjalë me përshkruar atë që keni dhënë dhe keni bërë për mua gjatë katër muajve e gjysmë”, shprehet Luizi

